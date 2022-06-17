團隊迎2新人 蔣萬安拜會吳伯雄請教市政經驗

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊迎來議題小組召集人黃子哲、副發言人蔡畹鎣，今天並一起去拜會前台北市長吳伯雄。蔣萬安表示，吳伯雄很願意提點後輩，大家一起努力。

國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊昨晚表示，有2名新人事上任，為議題小組召集人黃子哲及副發言人蔡畹鎣，兩人今天也跟著蔣萬安前去拜會前台北市長吳伯雄。

蔣萬安會前接受媒體聯訪時表示，黃子哲輔選經驗豐富、關注政治議題；蔡畹鎣過去則是新北市政府副發言人，兩人也都有選戰經驗，更能了解基層民眾心聲，並及時提出解決方案。

媒體提問蔡畹鎣進入團隊，是否代表雙北合作更密切、預先為未來鋪路。蔣萬安表示，未來是國際大城市之間的競爭，北北基桃首都生活圈互相連動，市政規劃是通盤考量、跨區域治理，未來是團體戰。

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對於蔡畹鎣加入是否有助於搶淺藍票、台灣民眾黨可能會派人選新北市長等議題，蔣萬安指出，廣納人才是唯一考量，有服務熱忱的人都歡迎，而選戰三角督或棄保等都不是他關心的事，重點是持續了解民眾需求、規劃台北市政。

蔣萬安並表示，他從媒體上看到民眾黨立委蔡壁如可能要選新北市長，他表示，尊重每個人參選權利，在立法院他跟蔡壁如也在很多議題上有合作。（編輯：李錫璋）1110617