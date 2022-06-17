蔣萬安質疑蘇貞昌輕忽疫情 政院：違乎事實且偏頗

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（中央社記者賴于榛台北17日電）行政院長蘇貞昌昨天指出，確診者99.6%均為輕症與無症狀，遭國民黨立委蔣萬安今天批評是帶頭輕忽疫情。行政院下午說，公布客觀數據，是要籲請民眾面對疫情「戒慎而不恐懼」，蔣萬安說法違乎事實且偏頗。

蘇貞昌昨天在臉書表示，今年染疫患者99.6%都呈現無症狀或輕症，絕大多數居家照護後就能自行康復，確診數增幅也逐漸趨緩。對此，蔣萬安今天上午接受媒體訪問時質疑，身為全國最行政首長，不應帶頭輕忽新冠肺炎對民眾的危害。

行政院發言人羅秉成下午透過媒體群組表示，指揮中心每天都會公布相關防疫資訊與數據，其中有關99.6%的確診者均為輕症與無症狀等資訊，其本意很清楚是籲請民眾面對此波疫情「戒慎而不恐懼」，並將此客觀事實與數據告知染疫民眾無須過度恐慌。

他說，政府在政策上要把醫療資源留給照顧中重症，或是有可能引發中重症的高風險族群，像是高齡長輩、慢性病患者，或是需加強照顧的嬰幼兒，凡此都是政府現階段的醫療照顧重點。

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羅秉成表示，衛福部在疫情發展初期就已將疫情發展跡象率先通報給世界衛生組織（WHO），行政團隊在這2年多來也莫不戰戰兢兢，不敢稍懈，而指揮中心每天召開記者會或發布新聞稿，公布疫情發展狀況及相關防疫資訊，公開透明，盡心盡力，沒有任何人會輕忽疫情。

對於蔣萬安說法，羅秉成說，身為一個公眾政治人物的言行應為人表率，類此任意指摘他人輕忽疫情的批評，違乎事實，有失偏頗，大可不必。（編輯：蘇志宗）1110617