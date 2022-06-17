落實人權保障 監察院啟用收容人視訊陳情專線

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（中央社記者賴于榛台北17日電）監察院今天表示，為落實人權保障，正式啟用收容人視訊「陳情專線」，未來將定期在每年6月及12月，利用矯正機關遠距視訊系統的公務使用時段，辦理收容人視訊陳情業務。

監察院下午發布新聞稿指出，身為國家最高監察機關，肩負收受民眾陳情職責，為保障矯正機關內收容人陳情權益，現已完成建置視訊陳情專線，落實「陳情零距離、溝通無障礙」的目標。

監察院表示，曾於去年1月首次辦理收容人視訊陳情，當時借用矯正機關的場地及遠距視訊系統，但不甚便利，加上後續收到眾多收容人申請視訊陳情需求；因此與法務部矯正署溝通架設專線，達成共識後，除節省往返矯正機關的交通時間，也提升視訊品質。

監察院說，今天是首次啟用收容人視訊陳情專線，經由遠距視訊設備接受陳情，視訊畫面穩定、聲音品質優良，有助於收容人透過視訊鏡頭向監委陳訴案情。

收容人視訊陳情未來將定期於每年6月及12月舉行，監察院表示，將利用矯正機關遠距視訊系統的公務使用時段，辦理收容人視訊陳情業務，落實保障收容人陳情權益。（編輯：蘇志宗）1110617