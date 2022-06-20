日福島業者願助台灣石斑魚進口 綠委：善的循環

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（中央社記者王揚宇台北20日電）台灣石斑魚遭中國以檢出禁用藥物為由禁止輸入，而有日本福島養殖業者表示願意相助進口。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，業者對台灣石斑魚有信心，也跟政府開放福島5縣食品等有關，這是善的循環。

日本產經新聞報導，中國6月10日突然宣布禁止進口台灣的石斑魚，而有日本養殖業者等表示「願意協助」進口，已開始準備洽談。報導也指出，推動台灣石斑魚銷日的核心人物是位於日本福島縣的養殖業者「林養魚場」公司會長（董事長）林慎平，他曾擔任日本李登輝之友會福島縣支部長。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長林靜儀今天召開輿情回應記者會，說明有日本養殖業者願意協助進口台灣石斑魚等議題。

鄭運鵬表示，日本對於各國出口到日本的食品，檢驗標準不會落後於中國，甚至比中國嚴、進步，而林養魚場願意公開表示基於台日友好關係，想要幫助台灣石斑魚出口到日本，可見業者對台灣石斑魚、台灣的養殖標準非常有信心，也不相信中國的說法。

鄭運鵬說，日本跟台灣基於長期的友誼，而業者從日本311大地震之後，就想找機會回饋台灣，這就是所謂善的循環。

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鄭運鵬認為，希望藉由這次事件，不只增加台灣跟日本的友誼，也讓台灣石斑魚能擴大進入日本這個進步、可靠、有信用的市場，相信不只是311大地震後雙方的善意往來，半年前政府擴大開放福島5縣食品管制，回到科學相對標準，這也是促成這位老闆願意在這時候站出來，幫助台灣石斑魚養殖業者，這都有遠因跟近因。

林靜儀說，感謝日本有廠商願意在台灣受到不合理打壓時，進行這樣的動作，也必須藉由機會讓其他國家知道，中國的打壓是不合理的。（編輯：林興盟）1110620