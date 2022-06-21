長庚大學跨性別案 監委：應重啟調查推性別友善宿舍

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（中央社記者陳俊華台北21日電）長庚大學跨性別學生小雯爭取入住女生宿舍遭拒，監委葉大華今天說，校方未考量學生性別認同住宿需求、師長輔導學生欠缺多元性別與性平意識，盼校方重啟性平調查，並推動性別友善宿舍。

一名就讀長庚大學的跨性別學生小雯，在2017年時爭取入住女生宿舍遭拒，更遭當時學務長及教官以性別不友善的言論對待，向法院提起訴訟。判決指出，長庚大學前學務長、前總教官的言論全然否定跨性別的存在，侵害小雯的性別認同法益且情節重大，判定小雯勝訴。

監察院教育及文化委員會16日通過監委葉大華、紀惠容所提調查報告。葉大華上午舉行記者會時表示，小雯入學前已先提供台北榮總開立的「性別認同障礙症」診斷證明書，及林口長庚醫院開立的荷爾蒙治療慢性處方箋，醫囑建議校方依其性別認同，安排入住女生宿舍。

葉大華說，106年9月27日小雯與甲師、乙師、時任住宿組組長討論跨性別學生住宿需求時，發生甲師、乙師侵害小雯人格權的言論，開學後小雯仍被分配在男生宿舍，只好經友人協助，輾轉投宿在社團辦公室、他校宿舍及在外租屋，導致身心受創，最後在107年3月休學至今。

葉大華表示，當時小雯向學校及教育部進行性平法申訴，經長庚大學107年4月25日及教育部108年8月13日性平調查，指出甲師對小雯性騷擾事件成立，而乙師性騷擾卻未成立。

另外，葉大華說，小雯在107年3月校務會議中，討論修訂宿舍生活輔導管理辦法後，發送情緒性簡訊「如果我要離開學校，也不會只有我一個人離開」給諮輔組長丙師，丙師將簡訊提供校方，但乙師知悉後，甲師、乙師卻向小雯提告恐嚇及誹謗。107年11月判決小雯恐嚇及誹謗罪不成立。

葉大華指出，之後在110年6月，桃園地方法院判決，甲師及乙師的言論嚴重侵害小雯的人格權，各判賠新台幣12萬元及8萬元。教育部後續應依性別平等教育法規定，督促長庚大學性平會就本案尚未查證、未改善事項及新事證重新調查，以維護學生受教權益。

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葉大華也說，教育部應正視跨性別學生諮商及照護資源，並提升教職員對跨性別學生議題的認知及協助多元性別學生的能力，以提供學生性別平等的學習環境；盼重啟調查能還給學生公道，讓學生回到學校。

紀惠容表示，這案子雖然沒有糾正、彈劾，但未來10年性別人權絕對是國家要跨過的門檻，意義重大。跨性別者在生活、就學、就業很多困擾，甚至被歧視、打壓，這案件可見跨性別學生在住宿上遇到多大困難、教師缺乏性別意識，校方對多元接納需要更多學習。（編輯：翟思嘉）1110621