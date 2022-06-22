徐佳青訪加拿大 溫哥華僑界熱烈歡迎

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（中央社記者程愛芬溫哥華21日專電）僑務委員會副委員長徐佳青北美訪問行程最後一站來到溫哥華，並與僑界約百人進行「僑情座談會」。她指出，台灣距離完全鬆綁檢疫規定只剩最後半哩路，若一切順利，暑假期間可望迎來全面取消檢疫要求。

徐佳青是疫情後首位到訪加拿大的台灣高階官員，16日抵達魁北克省蒙特婁，緊接著到渥太華、多倫多，最後一站來到溫哥華。21日在駐溫哥華台北經濟文化辦事處安排下，與大溫僑界社團熱烈交流。

徐佳青首先頒發「海華榮譽獎章」給年逾80歲的僑務顧問周步發，感謝周步發長期支持台灣政府和僑界活動。周步發對中央社表示：「我父親周耀東是黃埔軍校第一屆畢業生，雖然父親和我並未在台灣居住過，只是旅遊探親到過台灣，但是對台灣有很深的感情。」

大溫僑界和徐佳青的交流話題非常廣，最關心台灣的防疫政策何時能完全鬆綁。徐佳青說：「目前就差最後半哩路，主要是等兒童注射疫苗比率進一步提高，保護孩子安全。若一切順利，7月可望從「3+4」鬆綁為「0+7」天，8月甚至可能全面解除管制。」

許多僑胞向徐佳青建議，包括：台灣正名刻不容緩、藍綠要積極合作、台灣原住民可和加拿大原住民多交流等。徐佳青強調，這幾年台灣的國際能見度大大提升，僑胞貢獻很大，希望海外僑胞不分黨派立場繼續合作。

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美國與台灣的關係急速升溫，最近美國有參議院提案「台灣關係法」，不僅強化安全援助，還將台灣列為「主要非北約盟邦」。是否期待加拿大對台外交政策更明確呢？徐佳青對中央社表示：「有人說加拿大政府支持台灣的力度不如美國、英國等，但我這次來深深感受到加拿大政府和人民對台灣的友善。加拿大本來就是個溫和的國家，凡事會慢一點，但誠心十足。」

台灣華語文學習中心已在美國及歐洲等8國成立了45所，徐佳青期待未來能與加拿大教育當局達成共識，也能成立台灣華語文中心，讓加拿大人和台裔移民後代透過此平台更認識台灣、學好中文。她也鼓勵在加拿大成長的僑二代、僑三代青年們，返台參加海外英語服務營或擔任英語助教。（ 編輯：韋樞）1110622