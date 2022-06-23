立委籲優化疫苗受害救濟審議流程 加速從寬認定

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（中央社記者王揚宇台北23日電）時代力量立委陳椒華今天表示，有民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後出現不良反應，而且申請疫苗救濟過程也遭遇困難，呼籲衛生福利部優化審議流程，讓受害者盡早獲得賠償。

陳椒華今天與3名接種COVID-19疫苗後有不良反應的民眾召開記者會，提出上述主張。

陳情人分別說明其症狀，例如有人去年6月接種AZ疫苗後，導致格林巴利症候群及血栓，也有人去年10月施打BNT疫苗3天後，出現呼吸困難、發燒、全身無力等症狀，甚至有半邊癱瘓情形。

此外，陳情人也提到，最讓人無法接受的，就是到醫院就醫時，沒有人跟她們說要看哪一科，診治上被一再轉診，希望能有整合門診；此外，雖申請救濟，但目前都還沒審到自己的案子，速度太慢。

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陳椒華說，這3名受害者都是40多歲女性，在打了第一劑疫苗後發生不良反應，影響工作和生活，雖然症狀不一樣，但就醫過程同樣艱辛，反應出民眾在遭遇疫苗不良反應時，缺乏適當的就醫指引，只能不斷檢查檢驗、復健，搞得身心俱疲，卻還不知何時能恢復健康。

陳椒華指出，呼籲衛福部應加強並改善疫苗受害者的就醫資訊與流程，協助病患盡早獲得適當的醫療照顧，將疫苗不良反應的傷害降到最低，而在疫苗救濟方面應優化審議流程、加速審查效率、從寬認定，以快速、透明的方式，盡速協助受害者獲得賠償。（編輯：蘇志宗）1110623