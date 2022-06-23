游錫堃接見聖露西亞大使 感謝長期力挺台灣

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（中央社記者范正祥台北23日電）立法院長游錫堃今天接見友邦聖露西亞新任駐台特命全權大使路易斯時表示，感謝聖露西亞無畏中國強權，長期力挺台灣。

路易斯（Robert Kennedy Lewis）下午拜訪游錫堃，並參觀立法院區。

游錫堃致詞時，稱許路易斯對促進台灣與聖露西亞邦誼著有貢獻，曾三度來台，與台灣緣份極深。他也讚賞路易斯曾任聖露西亞教育部長，且是在教育方面學有專精的博士。

互動過程中，游錫堃並向路易斯表示，對於聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）在聯合國大會為台灣仗義執言，深受感動。游錫堃說，台露之間的邦誼相當堅固。

路易斯說，台灣在半導體和科技方面表現亮眼。游錫堃對此回應，台灣雖然感到自豪，但面對強敵中國，在很多地方，特別是國防軍事方面，仍需不斷努力精進。

游錫堃指出，中國政治體制無視自由、民主等普世價值，對內壓迫人民，對外進行擴張，尤其台灣於國際社會被中國霸凌更為嚴重，所以更應謹慎因應。

談及中國對外進行擴張，游錫堃也向路易斯提到，中國無視國際海洋法庭的仲裁，仍不斷於南海填海造陸宣稱主權，最近甚至宣稱台灣海峽非國際海域。

游錫堃指出，假設台灣遭到中國併吞，則韓國和日本也將陷入險境；而中國近年更將觸角伸入加勒比海和太平洋索羅門群島等地。值此危急時刻，如何讓中國力量不再持續對外擴張，威脅人類和平，需要全世界一起努力。

在與路易斯交談的最後，游錫堃再次感謝聖露西亞對台灣的長期支持。（編輯：蘇志宗）1110623