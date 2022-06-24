辭立委參選？蔣萬安：民代無手握行政資源問題

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婦女救援基金會24日在台北舉辦家庭暴力防治月記者會，國民黨立委蔣萬安（右3）、婦援會年度代言人陳竹昇（右2）、衛福部保護司長張秀鴛（右）等人出席，與婦援會董事長葉德蘭（左4）、執行長杜瑛秋（左）一同號召各界守護、關懷受暴婦幼兒少。中央社記者張皓安攝 111年6月24日

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（中央社記者吳欣紜、陳怡璇台北24日電）台北市副市長黃珊珊是否辭職參選北市長引發討論，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，立委是民意代表、監督政府施政，沒有手握行政資源的問題，民眾是希望行政機關維持中立。

多家媒體報導，外界關注黃珊珊是否辭職參選台北市長選戰，台北市長柯文哲今天說，不太可能最後半個月、一個月才辭職請假，他認為這樣也過分，尊重黃珊珊的主體性。

蔣萬安今天出席婦女救援基金會記者會，會後接受媒體聯訪時被問及選舉議題，針對黃珊珊是否辭職投入北市長選戰一事，蔣萬安表示，新北市長侯友宜當初參選時就辭新北市副市長職位來參選，並沒有利用行政資源來進行選舉活動或行程。

蔣萬安認為，台北市身為首都，更應該維持行政中立作為表率，台北市政府應清楚對外說明，給民眾清楚交代。

至於自己是否會請辭立委，蔣萬安表示，立法委員是民意代表，工作內容就是持續監督政府施政，沒有握有行政資源的問題，民眾希望的是行政機關維持行政中立、不要用行政資源來做選舉活動。（編輯：陳政偉）1110624