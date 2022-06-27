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首頁 / 政治

拚新竹市長選戰 時力：努力找適合人選

2022/6/27 12:36
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（中央社記者王揚宇台北27日電）隨民進黨、國民黨新竹市長參選人出爐，外界關注時代力量會不會推出參選人；時力黨主席陳椒華今天說，不會缺席，會努力找尋最適合人選，而她與時力認為，時力立委邱顯智是最好的人選。

時代力量新竹市黨部主委、立委邱顯智說，作為黨部主委，正在努力徵詢各界意見，為黨找尋適合人選，對他個人來說，比較傾向要專注在立委本務上。

國民黨22日提名新竹市議員林耕仁參選新竹市長，民進黨也在同日徵召新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長；然而，時力在新竹市布局許久，不斷傳出有意推派適合人選出戰新竹市長，但時間接近7月，仍未公布參選人，引發外界關注是否難產。

時代力量立法院黨團今天召開「電價調整不應全民買單，三大原則穩定民生」記者會，時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭出席；提問階段，媒體詢問時力新竹市長選舉進度等議題。

陳椒華說，邱顯智長期在新竹市扎根，地方經營也讓市民有感，因此時力和她都一直認為，邱顯智是最好的人選，會繼續詢問他的意見；時力不會在新竹市長選戰中缺席，會繼續努力找尋最適合的參選人。

邱顯智表示，作為黨部主委，會努力尋覓、徵詢各方人選及意見，希望為黨舉才，包括他在內，如果有適合的人選，會提報到黨的提名小組；不過「我個人的話，比較傾向要專注在立委本務上」。

邱顯智說，時力在新竹市的3席現任市議員要拚連任，這次在南區也提名新人陳鶴文參選市議員，目標是要讓4席全上。（編輯：蘇志宗）1110627

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