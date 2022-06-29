更多編輯台推薦新聞：
Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疫情穩定下降 指揮中心：傷害最小下與病毒共存
首頁 / 政治
2022九合一選舉
首頁 / 政治

自喻是打天下政一代 柯文哲：打選戰要有志氣

2022/6/29 15:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北29日電）前台北市長郝龍斌認為副市長黃珊珊在台北市長選戰拿2成就是民進黨當選。台北市長柯文哲今天表示，打選戰還是要有志氣一點，不要老是幻想會不會棄保；他是「政一代」，天下是自己打下來，「還等到政四代？」

台灣民眾黨今天舉行「2022地方選舉共同政見」記者會，提出社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律等5個政見方向。黨主席柯文哲、秘書長謝立功、選戰小組召集人蔡壁如、桃園市長參選人賴香伶、宜蘭縣長參選人陳琬惠、竹北市長參選人林冠年，以及黨公職參選人與會。

媒體詢問，黃珊珊請辭副市長的時間點是否在城市博覽會之後，約8月底、9月初。柯文哲表示，參選人還是有主體性，也許黃珊珊在嘗試跟過去不一樣的選舉方式，沒辦法替她講，「我是覺得這還是滿危險的」。

柯文哲說，過去選台北市長要準備好幾億元，他上次花了新台幣6000萬元、請假半個月，選舉費用太高是台灣政治敗壞很重要的原因。

柯文哲表示，可以嘗試比較另類的選舉方法，但實務上每個嘗試都是冒險，黃珊珊何時請辭沒辦法替她回答；他告訴黃珊珊，做好每一天的工作，讓外界看到成績，也是一個選舉方式。

郝龍斌昨天受訪表示，年底台北市長選戰，若黃珊珊能拿到20%選票，那大概就是民進黨當選。柯文哲表示，打選戰還是要有志氣一點，老是在幻想會不會棄保，努力靠自己得到台北市民認同比較重要。

柯文哲也比喻自己是「政一代」，他說，天下是自己打下來，「還等到政四代？」（編輯：謝佳珍）1110629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柯志恩選高雄 民眾黨仍盼組「在野大聯盟」