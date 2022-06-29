自喻是打天下政一代 柯文哲：打選戰要有志氣

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（中央社記者郭建伸台北29日電）前台北市長郝龍斌認為副市長黃珊珊在台北市長選戰拿2成就是民進黨當選。台北市長柯文哲今天表示，打選戰還是要有志氣一點，不要老是幻想會不會棄保；他是「政一代」，天下是自己打下來，「還等到政四代？」

台灣民眾黨今天舉行「2022地方選舉共同政見」記者會，提出社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律等5個政見方向。黨主席柯文哲、秘書長謝立功、選戰小組召集人蔡壁如、桃園市長參選人賴香伶、宜蘭縣長參選人陳琬惠、竹北市長參選人林冠年，以及黨公職參選人與會。

媒體詢問，黃珊珊請辭副市長的時間點是否在城市博覽會之後，約8月底、9月初。柯文哲表示，參選人還是有主體性，也許黃珊珊在嘗試跟過去不一樣的選舉方式，沒辦法替她講，「我是覺得這還是滿危險的」。

柯文哲說，過去選台北市長要準備好幾億元，他上次花了新台幣6000萬元、請假半個月，選舉費用太高是台灣政治敗壞很重要的原因。

柯文哲表示，可以嘗試比較另類的選舉方法，但實務上每個嘗試都是冒險，黃珊珊何時請辭沒辦法替她回答；他告訴黃珊珊，做好每一天的工作，讓外界看到成績，也是一個選舉方式。

郝龍斌昨天受訪表示，年底台北市長選戰，若黃珊珊能拿到20%選票，那大概就是民進黨當選。柯文哲表示，打選戰還是要有志氣一點，老是在幻想會不會棄保，努力靠自己得到台北市民認同比較重要。

柯文哲也比喻自己是「政一代」，他說，天下是自己打下來，「還等到政四代？」（編輯：謝佳珍）1110629