陳柏惟宣布退黨：美好一仗已打過 感謝台灣基進指導栽培

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（中央社記者王揚宇台北30日電）外界盛傳台灣基進前立委陳柏惟退黨消息；陳柏惟今天表示，那美好的一仗已經打過，感謝台灣基進一路的指導與栽培，他即日起退黨，但自己會作為球迷，繼續支持「心向台灣、民主優先」的球隊。

媒體日前報導，陳柏惟因替黨內外輔選，已與台灣基進內部有多次摩擦，而近日有多個台灣基進的後援會、地方群組，都盛傳陳柏惟退黨一事。陳柏惟4月受訪時澄清，僅辭去中彰投黨部主委一職，他現在仍是黨員，認為有更適合的人擔任黨部主委，他會繼續留在台中服務。

然而，陳柏惟今天在臉書撰文表示「即日起退黨」，並用棒球隊的方式來描述、說明自己對台灣基進的想法。

陳柏惟表示，經說明後，自己這幾年能成為潛力新秀，是因為待在主場台灣名為基進的球隊中。2018年打了漂亮的敗仗、2020年奇蹟般地打倒邪惡帝國、2021年10月23日再次對決險敗，都是球隊勝利，而他剛好在球場上有所表現，讓老球迷、新球迷對他們有所期待。

陳柏惟說，然而在1023（罷免案）的比賽上受了傷，這個傷非常嚴重，傷過的人也不多，有人到現在還在休養、有人想重回場上結果再次受傷，總教練知道，這個傷很嚴重，再亂動可能會報廢，吩咐他冷靜沉澱、盡速恢復戰鬥狀況，尋找人才、培養新秀、測試陣容、調度比賽，終日為球隊奔波。

不過，陳柏惟指出，他卻貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點；這過程中有人離隊、有隊員吵架、讓其他球隊看笑話、也有一日球迷評論的煞有其事，他的忿忿不平、自作主張對球隊造成了傷害。

陳柏惟說，謝謝這段期間隊友對他的包容，感謝台灣基進一路上的指導與栽培，祝福台灣基進的場上球員武運昌榮。

陳柏惟表示，他不知道未來能不能重回球場，但自己會作為一個球迷，繼續支持心向台灣、民主優先的球隊，「如果你真心熱愛棒球，不會因為球員離開而離開」。在台灣基進所有的酸甜苦辣都是美好的，邀請大家繼續熱愛棒球、關心「team基進」，買票進場看球。（編輯：蘇龍麒）1110630

▼陳柏惟臉書貼文內容。圖片來源：陳柏惟臉書