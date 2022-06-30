沈榮津：投資台灣三大方案逾1.7兆 創13.5萬就業機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）行政院副院長沈榮津今天說，面對全球供應鏈重組，政府已將「投資台灣三大方案」再延長3年，增列減碳審查，已吸引1212家廠商投資，總投資金額逾新台幣1.7兆元、估創造13.5萬個就業機會。

沈榮津下午出席今周刊舉辦第5屆「台灣大未來 國際高峰會」活動。他在致詞時說，俄烏戰爭帶動全球糧食與能源價格上漲，疫情反覆加劇、供應鏈失衡，以及美中貿易角力延續，推升物價上漲壓力；美國等主要國家央行推動緊縮貨幣政策，增添全球經濟下行風險。

沈榮津表示，台灣去年經濟成長率創11年新高；4月起雖疫情升溫，但在「正常生活、積極防疫、穩健開放」的新台灣模式下，民眾維持正常生活，經濟持續穩定發展，國內外機構預測，今年台灣經濟成長率介於3.2%到4.1%，高於全球。

沈榮津指出，面對5G與後疫情時代，數位轉型是台灣產業致勝關鍵，也是政府施政重點。政府已在前瞻基礎建設2.0編列數位建設經費新台幣950億元，優化資安、5G、AI等數位科技基礎環境，並加速應用服務落地。

沈榮津表示，面對全球供應鏈加速重組趨勢，政府已將投資台灣三大方案再延長3年，並增列減碳審查，以符合2050淨零排放目標；目前已吸引1212家廠商投資，總投資金額超過1.7兆元、預估創造13.5萬個本國就業機會。

沈榮津說，為強化全球布局，更透過強化美國、歐洲、日本雙邊夥伴關係、深化新南向政策交流、爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等多邊貿易組織等作法，致力建構更具韌性的生產網絡及促進重要供應鏈安全，強化供應鏈韌性及維護戰略自主性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沈榮津表示，為呼應全球淨零趨勢，達成2050淨零轉型目標，總統蔡英文已宣示，台灣要在「能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正」等4大轉型路徑上，讓國家持續前進。

沈榮津指出，行政院已提出氣候變遷因應法案，將2050年淨零排放入法，並召集相關部會規劃具體可行的2050淨零排放政策路徑藍圖，並推動企業強化自身永續治理，引導資金投入綠色轉型。（編輯：蘇志宗）1110630