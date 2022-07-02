駐以色列代表受訪：台以簽署30項協定 社福交流熱絡

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（中央社記者賴素芬特拉維夫2日專電）駐以色列代表李雅萍昨天接受當地電台訪問時表示，台灣與以色列雖然無正式外交關係，但過去29年來雙方已簽署30項合作協定，近年來在社福方面的交流日趨熱絡，雙方持續深化合作關係。

特拉維夫廣播電台（RadioTel Aviv）1日專訪駐以色列代表李雅萍，由西格爾（Udi Segal）和非營利組織Pitchon Lev執行長科恩（Eli Cohen）共同主持。西格爾也是以色列電視13頻道（Channel 13）的當家新聞主播。另外，創立於1998年的Pitchon Lev在以色列有上萬名志工，致力於拯救貧困，提供有需要的家庭和兒童食物、衣服及教育等協助。Pitchon Lev的希伯來語含義是「敞開心扉」。

李雅萍在專訪中表示，台灣與以色列具有許多共同點，兩國都沒有太多天然資源，均堅持以人為本的理念，台灣盼能與全球理念相近夥伴共同合作。

她說，台以目前簽署的30項合作協定，主要是相關貿易、投資和科技領域的合作。社福方面的合作交流是近幾年才開始。自2016年來兩國社福合作更趨熱絡，許多台灣青年來以色列參與長照服務、或在自閉症兒童照護等社福機構當志工，尤其是到以色列南部的阿列尼格夫（Aleh Negev），一個面積25英畝，專為殘障兒童和成人設立的復健村服務。

「以色列海外志工計畫」在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發生之前，每年約接待來自45個國家的1000名志工到以色列社福機構服務，台灣青年參與志工人數在亞洲國家名列前茅。

她表示，來以色列參與志工服務的青年可以感受到「施比受更有福」，對以色列家庭的親密關係感受特別強烈，期許將來有更多台灣青年來以色列，或許可到集體農場（Kibbutz）參訪，體驗這種特別的共同經營、合作共生社區。

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李雅萍說，台灣與以色列5月簽署的社福宣言，合作範疇包括定期舉行諮商會議、互訪、參與雙方社福活動、促進兩國社福機構合作等。雙方在簽署協議後，兩國社福部舉行視訊會議，就脫貧、家庭暴力、長照等議題及政策的制定與影響評估進行交流。我方期待未來台以合作進一步深化及廣化。

另外， 外交部5月發布的新聞稿也提到，以色列政府對台灣民間交流成果相當肯定，雙邊提升機制化交流合作具有共識。兩國在5月11日簽署「台以社會福利暨社會工作合作共同宣言」。這是雙邊簽署的第30個合作協議，也是自109年以來，繼台以「志工合作瞭解備忘錄」、「教育、體育、青年合作執行協議」、「駕照相互承認暨換發協定」及台灣標準檢驗局與以色列標準協會一般性合作協定後，雙方所簽署的第5個合作協定，彰顯台以堅實的友誼。（編輯：高照芬）1110702