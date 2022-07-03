桃園與日台交流協會壘球友誼賽 盼疫後交流互訪

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市長鄭文燦今天邀請日本台灣交流協會台北事務所職員，以及樂天桃猿棒球隊出席台日壘球友誼賽，增進雙方友好關係，希望台灣與日本在疫後能儘快恢復觀光互訪。

鄭文燦上午邀請日本台灣交流協會台北事務所職員，在樂天桃園棒球場舉行台日壘球友誼賽「台日友誼 野球之魂」，由鄭文燦與日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰分率所屬球隊上場揮汗競技，同時暢談台日間文化及體育交流的趣事。

鄭文燦致詞時先恭喜日台交流協成立滿50週年，他表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，台日間雖因疫情較難實際往來，仍積極以視訊等方式建立經貿、教育及文化等連結，不論是防疫物資的互贈或是線上與友好城市共慶締結紀念日，期待台日間的文化、旅遊等交流，能隨著往後的國境開放恢復以往熱度。

鄭文燦指出，體育的交流是促進友誼的重要活動，也是跨越國界與政治的共同語言，樂天桃園棒球場是日資樂天桃猿棒球隊的主場，透過壘球友誼賽的交流，除了深化彼此情誼，也讓參與的職員眷屬能享受運動的樂趣。

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泉裕泰說，今年適逢日台交流協會成立50週年，而棒球是日本和台灣的共同語言，感謝市府和樂天桃猿的細心安排，讓協會和桃園間增添美好回憶。隨著疫情慢慢結束，日本和台灣已等不及要互訪，相信今年會是雙方交流非常具指標意義的一年。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，桃園與日本各項交流熱絡，市府去年出版「桃園散策」，就精選桃園與日本相關的人文歷史及精彩景點，今年預計將更新再版，希望吸引日本高中生在國境開放後首選桃園為修學旅行地點。（編輯：李錫璋）1110703