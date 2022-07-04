可望被徵召參選花蓮縣長 Kolas：我不覺得是炮灰

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（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨選對會5日將開會，可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）參選花蓮縣長。Kolas今天說，花蓮很難打，但艱困不代表不可能，「我從來不覺得我是炮灰」。

民進黨選對會5日晚間將開會，處理花東提名，花蓮縣長選舉可望徵召Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰；台東縣長選舉提名以立委劉櫂豪呼聲高，但前台東立委賴坤成仍持續表態爭取提名。

Kolas今天接受廣播節目「POP大國民」主持人蔡詩萍專訪，談最近出版的新書「愛是一條線」，回憶與已故父親相處點滴。

談到選舉，Kolas說，若被徵召參選花蓮縣長，不會排斥，她的確有認真想過這個問題；這真的不是人生規劃，但剛好走到這個時間點、出現這樣的機會，她會接受。

Kolas說，花蓮很難打，根據中選會資料，2020總統大選即便總統蔡英文、副總統賴清德在全國贏了800多萬票，但在花蓮只拿到3成多的選票，這裡是艱困中的艱困。

不過，Kolas說，「我從來不覺得我是炮灰」，大家總是以為不可能，但她不覺得這是不可能，艱困不代表不可能。

她說，要告訴大家民主是真的，最近她被問到這個問題，總是會跟大家說，很希望看見真正民主的空氣可以進入花蓮，大家會問「難道台灣不民主？花蓮不民主？」在很多選舉投票行為，8比2或7比3的藍綠得票率到底如何形成，其實有非常長遠的歷史背景，很多已經被扭曲的投票行為，體現在一次又一次的選舉結果。

Kolas表示，她很希望改變選舉風氣、帶進清新的氣息，她人生的第一個選舉就是選縣長、就是在故鄉花蓮。

她說，她一直是溫和、走中道路線的人，過去擔任不分區立委被派到不同的艱困選區經營，例如去玉里解決一個人民陳情案，綠的不分區立委必須與藍的鎮公所、鄉公所合作，長期以來大家合作無間、合作愉快，所以，她認為，解決共同問題必須跨族群、跨政黨，才能把更美的花蓮呈現出來。（編輯：謝佳珍）1110704