林佳龍：若黨決定陳時中或其他人出馬 會全力支持

（中央社記者葉素萍台北6日電）爭取參選台北市長的無任所大使林佳龍今天說，「我們不會因為不看好一個選手，而說服他放棄參賽的權利」；他說，最後假如選對會跟黨中央評估，決定由衛福部長陳時中或其他人選出馬，「我也會悉心戮力支持」。

民進黨啟動雙北布局，黨政人士昨天透露，黨主席蔡英文這幾天已兩度約詢前交通部長林佳龍，徵詢參選新北市長意願，但林佳龍仍說「不」。

林佳龍今天透過臉書發文「競爭是為了更好的民主，團結是為了更好的台灣！」

林佳龍說，自從他公開表示自己正在為台北市長選舉做準備後，陸續聽到了很多評論的聲音，甚至批判他這樣的表態。

他指出，民主進步黨是一個以民主為核心價值骨幹的政黨，此次民進黨的六都市長提名改採全徵召機制，雖然有別以往的初選辦法，但也有制度來產生最後的提名人選。民主時代，百家爭鳴是常態，他一直相信台灣能成為亞洲民主國家的典範，正是因為願意在劣勢的環境中，爭取看似不可能的機會。

林佳龍說，一位奧運選手必須經過4年的準備，才能上場與其他選手一較高下，上場之前還要先過資格賽。「我們不會因為不看好一個選手，而說服他放棄參賽的權利」。奧運精神可貴之處，就在於鍛鍊準備、超越極限、全力以赴、接受結果，然後尊敬對手。民主選舉，也是如此。

林佳龍表示，這次的台北市長選舉，許多人期待陳時中披上戰袍為民進黨出征，他也認為陳時中是很好的人才。他的表態並非是要撕裂民進黨，而是想為黨和台北市民增加一個可能性。最後假如選對會跟黨中央評估，決定由陳時中或其他人選出馬，他也會悉心戮力支持，並將研究好的首都願景，交予黨中央，做為公共財，希望自己的政策研究能幫助到台北市民。

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他說，12年前就曾捐出自己的政策研究；2010年時，雖然當時的他已經為參選台中市長蹲點準備5年了，但當黨中央決定改由蘇嘉全上陣時，他便立刻將準備5年的台中政策研究全部獻給蘇嘉全，並擔任競選總幹事，全力輔選，蘇嘉全最後僅以3萬票略輸對手胡志強。秉持著這始終如一的精神，「這次民進黨一旦決定由陳時中部長上陣，我也必定會全力支持，團結爭取勝選」。

他強調，請關心徵召提名的朋友可以放心，他一直是有運動家精神的人，也相信「競爭是為了更好的民主，團結是為了更好的台灣」。衷心希望台灣的民主價值能高於黨派和個人利益，唯有如此，民主才會如奧運般，充滿感動的力量。（編輯：郭無患）1110706