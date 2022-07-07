藍營質疑林智堅論文涉抄襲 柯建銘：抹黑潑髒水

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（中央社記者王承中、王揚宇台北7日電）國民黨立法院黨團今天再次召開記者會質疑新竹市長林智堅論文涉抄襲；民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，國民黨選舉手段都充斥著抹黑與奧步，把人民智慧放在地上踩，呼籲國民黨迷途知返，才不會被民主的洪流所淹沒。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委賴士葆、費鴻泰今天在立法院召開「林智堅論文抄襲侵權， 不要模糊焦點，出來面對」記者會。

曾銘宗表示，林智堅的中華大學碩士論文爭議很大，國民黨團找出當時竹科依採購法委託中華大學進「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之周邊居民滿意度」研究的合約書，合約清楚寫明著作權全部歸屬竹科。換句話說，林智堅把這份報告拿去做碩士論文，已侵害竹科的著作權。

曾銘宗指出，林智堅中華大學的碩士論文，不只是抄襲，還更嚴重地侵害竹科著作權，國民黨團強力要求科技部督導竹科，依法提出告訴，追究林智堅的民事跟刑事責任。另外，也再次呼籲中華大學，盡速組成委員會調查相關事證，必要時撤銷林智堅市的碩士學位。

曾銘宗表示，關於台大國發所的部分，余正煌到底是抄林智堅的論文，還是林智堅抄余正煌論文，請余正煌出來講清楚、說明白，勇敢出來捍衛自己的清白，雖然現在身在調查局有所不便，但這涉及到一生清譽，也涉及到台大學位問題，趕快出來跟民眾說明白。

柯建銘在臉書撰文表示，距離年底選舉不到5個月的現在，國民黨又開始重操舊業，第一個針對的就是林智堅，抹黑他「論文抄襲」。儘管林智堅的指導教授們，紛紛出來澄清，但國民黨沒有停下潑髒水的腳步，繼續抹黑林智堅。

柯建銘表示，真相是林智堅當時作為中華大學科管所碩士班研究生，研究是他設計並親自參與，並於2008年5月完成碩士班論文、2008年6月26日論文口試通過，同一天竹科管理局還發函要求中華大學修改報告內容，直到2008年7月2日才正式將委託案結案。

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柯建銘指出，不管在時序上還是法律上，都是合情合理，完全沒有任何侵害著作權的問題，更遑論「拿公家資源做自己的論文」，這完全是對林智堅人格最嚴重的抹黑。

柯建銘表示，從過去到現在，國民黨的選舉手段都充斥著抹黑與奧步，這不僅傷害台灣的民主發展，更把台灣人民的智慧放在地上踩。選舉本就應該是好好的來比拚政見，好好的與選民說明清楚，展現成熟民主的格局。（編輯：蘇龍麒）1110707