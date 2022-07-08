安倍遇刺 游錫堃：祈禱保佑度過難關

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（中央社記者王揚宇、范正祥、郭建伸、蘇龍麒台北8日電）日本前首相安倍晉三今天在奈良市演說時遭槍擊送醫，引發各界關注；立法院長游錫堃表示，安倍晉三是台灣的老朋友，祈禱上蒼保佑，一定要平安度過難關，早日恢復健康。多名朝野立委也表示，衷心期盼安倍早日康復。

日本放送協會（NHK）報導，日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊送醫。

對此，游錫堃與朝野立委分別在臉書發文或受訪，祈禱安倍晉三早日康復。

民進黨立法院黨團今天召開記者會時，總召柯建銘說，今天對他們來說，心情是百感交集，聽聞安倍晉三遭受槍擊，這是何等大事，整個世界在動亂中，台灣也在動亂中，他和黨團幹事長鄭運鵬要祝福安倍晉三早日康復。

民進黨立委郭國文指出，衷心期盼安倍晉三能度過人生中最大的危機、早日康復，繼續推動台日之間的友誼，也希望日本政府趕快查明真相，讓外界知道暴力事件是如何產生的。

民進黨立委王定宇表示，祈求安倍晉三平安；民進黨立委高嘉瑜指出，安倍晉三對台灣十分友善，真的難以置信兇手竟然在日本街頭公然開槍。

民進黨立委管碧玲在臉書發文指出，「天佑安倍，世界領袖中，台灣最好的朋友」。她說，原本已經在期待倍晉三的來訪，希望他平安，康復後來台灣，「台灣人，請為安倍集氣」。

國民黨立委江啟臣表示，發生這樣的事情、聽到這樣的新聞，令人非常震驚，希望安倍晉三能安然度過、平安無事。

台灣民眾黨立委賴香伶說，希望安倍晉三能安度難關。時代力量立委陳椒華指出，為安倍晉三祝禱，譴責暴力行為。

無黨籍立委林昶佐表示，安倍晉三一直是台灣的好朋友，公開主張「台灣有事就是日本有事」。祈願這位台灣的好朋友能平安度過難關，他們仍在期盼他的台灣行。（編輯：蘇龍麒）1110708