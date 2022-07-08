安倍晉三遇刺身亡朝野立委哀悼 游錫堃發文遙祭

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（中央社記者郭建伸、范正祥、王揚宇台北8日電）日本前首相安倍晉三今天在奈良市為自民黨參議院議員候選人助選時遭槍擊送醫，不治身亡，享壽67歲。立法院長游錫堃惋惜邀約國會演講無法實現，在臉書發文遙祭安倍晉三。

游錫堃在臉書貼出2005年拜訪安倍晉三的照片，表示安倍晉三擔任自民黨幹事長期間，他曾三度赴安倍晉三辦公室晤談；當時日本很多政要都不敢接見台灣的政治人物，但安倍晉三敞開雙臂歡迎，對台灣的友好，點滴在心頭。

游錫堃回憶，去年參加台美日國會議員戰略論壇時，安倍晉三以視訊方式出席論壇，為印太地區的和平與穩定發聲；早在2016年，安倍晉三就提出「FOIP自由開放的印度太平洋的戰略」，2021年更直言「台灣有事就是日本有事」，致力維護台海和平。

游錫堃表示，他曾致函邀請安倍晉三到國會演講，安倍晉三允諾疫情緩和後一定會來，儘管約定如今已無法實現，但那種不畏極權、勇敢直言、捍衛民主的政治家精神，已立下不朽典範。

亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文透過新聞稿表示，安倍晉三一直是台日關係發展越加深厚的重要人物，過去曾多次發表挺台言論而受台灣人敬重，因此他一直盼著安倍晉三能到台灣國會演說，如今只能抱憾。

此外，立法院「亞東國會議員友好協會」成員伍麗華、何志偉、何欣純、吳玉琴、吳思瑤、沈發惠、周春米、林楚茵、林靜儀、邱志偉、高嘉瑜、張宏陸、張廖萬堅、許智傑、黃國書、趙天麟、劉世芳、鍾佳濱、蘇巧慧、郭國文、黃世杰、邱臣遠、林昶佐、陳素月、羅美玲、陳玉珍、林宜瑾、李德維、邱顯智、溫玉霞、范雲、羅明才等人共同表達哀悼，並感謝安倍晉三近年為台灣發聲，肯定他在台日關係上的努力，同時譴責一切暴力行為。

民進黨立委莊瑞雄在臉書表示，台日的關係一定會持續堅定的發展，願故前總統李登輝與安倍晉三在天上能一直守護台灣與日本。

國民黨立法院黨團透過聲明表達哀悼並譴責暴力。國民黨團指出，安倍晉三對台日友好貢獻良多，更在去年台灣疫情嚴峻缺乏疫苗之際大力支援AZ新冠疫苗，協助台灣2300萬人度過難關；如今突如其來噩耗令人不捨，希望早日查出暴力攻擊的真相，讓逝者安息。

國民黨立委江啟臣在臉書表示，安倍一直以來對台灣非常友善，是堅定支持台灣盟友，更公開發言力挺台灣、為台灣行銷鳳梨；感謝安倍晉三為台灣發聲，為台日關係奠下良好基礎，向安倍晉三致上最深的哀悼。

時代力量立委陳椒華在臉書表示，安倍晉三曾多次以國家稱呼台灣，也多次表達台日友好，台灣與日本擁有共同的普世價值，確實提升日本社會對台灣的好感；對於安倍晉三在世時種種友台舉動，時代力量感念在心，十分遺憾台灣永遠失去這位令人敬重的挺台友人，再次對安倍晉三表達感謝與敬意。

台灣民眾黨立委賴香伶在臉書表示，安倍晉三經急救仍然傷重不治，非常令人難過，深深感謝他對於台日友好的推動，願安倍晉三安息。（編輯：林興盟）1110708