國策院悼安倍晉三 嘆「台灣有事」演講竟成絕響

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（中央社記者沈朋達台北9日電）昨天遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，去年在國策研究院上一席「台灣有事」的演說，明確傳達對台灣的支持。國策院長田弘茂今天悼念安倍，嘆那場演講竟成為絕響。

國策研究院去年12月1日邀請安倍晉三以視訊發表「新時代台日關係」演講，安倍在演說中說：「『台灣有事』等同於『日本有事』，也可以說是等同於『日美同盟』有事。這項認知，北京領導階層，尤其是習近平絕對不能誤判。」

國策院今天刊出董事長兼院長田弘茂對安倍的悼詞，他代表國策院表達最沉痛的哀傷與悼念。

田弘茂說：「安倍首相是台灣所有國際友人中，最真心關懷台灣的朋友，也是台灣人民感覺最親近的外國領袖。」

他提到去年安倍在演講中曾說，在國際場域，台灣幾乎都不被承認。台灣面臨這種情況正好滿50年，「各位台灣朋友在過去半世紀的漫長歲月中，隱忍負重堅忍不拔地撐過來了」。

安倍又在演講中說，台灣民主化運動至今已過25年，剛好是從嬰幼兒長大成人的年紀，「國際社會必須認識與知道，台灣已經成為成熟民主國家的這一件事。」

安倍又引述印度總理莫迪（Narendra Modi）的話：「只要有一根蠟燭，就足夠了，可以用來點火。蠟燭的亮光處，照耀的就是民主。」

田弘茂說，很遺憾安倍這段感人的講話竟成絕響，這是他第一次公開現場向台灣演講，卻也是唯一一次。「願安倍首相安息」。

安倍晉三8日上午在日本奈良為參議員候選人造勢時遭槍擊，下午宣告不治，享壽67歲。（編輯：陳沛冰）1110709