林佳龍選新北市長 侯友宜：要對新北有相當了解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

對於林佳龍將代表民進黨參選新北市長，國民黨籍新北市長侯友宜（前左）11日說，歡迎真心愛新北市的人來做事，也一定要對新北有相當了解，更不要用台北角度看新北。前右為彰化縣長王惠美。中央社記者蕭博陽彰化攝 111年7月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）對於林佳龍將代表民進黨參選新北市長，國民黨籍新北市長侯友宜今天說，歡迎真心愛新北市的人來做事，也一定要對新北有相當了解，更不要用台北角度看新北。

對於媒體提問子弟兵互指「坐這山、望那山」，侯友宜在彰化縣接受媒體聯訪表示，歡迎任何人，只要真心願意為新北市服務，他都舉雙手熱情歡迎，但對新北市要有相當了解，這幾年新北市崛起，擁有自己的光榮感、歸屬感，勿停在以前觀念「新北是台北的附庸」。

侯友宜表示，更不要用台北角度看新北，新北市這幾年可以看到成為大台北中心點，如五股區垃圾山變成「夏綠地」，塭仔圳地區也改變，3環6線交會點也都在新北市，新北和以往的新北不一樣，有榮耀感，是國際大都市，因此希望「來新北的人」由觀音山看新北、看大台北的不一樣，「不一定要在陽明山看」。

侯友宜表示，和彰化縣長王惠美攜手為鄉親合作好多年，尤其觀光、農業等產業，今天不是第一次，也不會是最後一次，會繼續努力，而他也非常敬佩王惠美腳踏實地、安靜做事，這就是他要學的精神，也是彰化人的精神，今天來彰化最大目的就是攜手合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於媒體再次追問如何看待前交通部長林佳龍代表民進黨參選新北市長。侯友宜再次說，歡迎真心愛新北的人來做事，一定要對新北相當了解，絕不是從台北看新北，也不是從首都圈看新北，新北勇敢做自己，有歸屬感、光榮感，要看新北就從觀音山，不能從台北陽明山看大台北，希望大家一起努力讓新北市民越來越好。

民進黨選舉對策委員會昨天召開會議並一致同意，建議徵召衛福部長陳時中為台北市長參選人、林佳龍為新北市長參選人，提交13日中執會進行徵召提名作業；侯友宜尚未宣布競選連任，但投入年底選戰態勢明顯，他今天到彰化縣出席「探索新北、漫遊彰化」記者會，會後回應媒體提問新北市長選舉議題。（編輯：陳仁華）1110711