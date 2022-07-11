柯志恩確診 王金平身體無症狀、陳其邁獻關懷

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄11日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩確診COVID-19，昨天與她同桌吃飯的前立法院長王金平等人，今天也陸續接獲柯志恩通知。王金平幕僚表示，王金平目前無症狀，昨天已回台北辦公。

柯志恩昨天與高市議長曾麗燕、副議長陸淑美、國民黨高市黨部主委許福明、高市農會理事長蕭漢俊、立委吳怡玎等人，一起到王金平在路竹區的老家吃早餐。

許福明接受中央社記者訪問表示，上午有接獲柯志恩通知，自己尚未快篩，但目前身體無異狀，希望柯志恩早日康復，後續部分行程時間將調整，如原定7月中要舉行「左營、楠梓區市提名同志介紹會」，將延至8月舉行。

吳怡玎也接受媒體電訪表示，自己COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩呈陰性，目前身體無異狀。王金平的幕僚也對中央社記者說，王金平昨天下午就回台北辦公，今天身體也沒有任何異狀。

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曾陪柯志恩到市場拜票的國民黨高雄市議員陳美雅則發布新聞稿表示，接獲消息後，隨即自我快篩，還好是陰性，希望柯志恩早日康復，也提醒民眾，病毒無所不在，戴好口罩，隨時做好防護還是很重要。

得知柯志恩確診後，高雄市長陳其邁接受媒體訪問也獻上關懷表示，希望她保重健康、好好休息，市府衛生局人員會啟動居家照護程序，包含送上關懷包、安排視訊問診等，並提醒近期與柯志恩有密切接觸者要提高警覺、留意身體狀況。（編輯：謝雅竹）1110711