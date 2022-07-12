兩蔣日記案 二審仍判總統任內文物屬國史館

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國史館對兩蔣日記等文物歸屬權提民事訴訟，一審判兩蔣總統任內文物，屬國有由國史館管理。蔣家後人蔣友梅等人不服提上訴，二審12日宣判，上訴駁回。圖為美國史丹佛大學胡佛檔案館展出的蔣經國日記。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北12日電）國史館對兩蔣日記等文物歸屬權提民事訴訟，一審判兩蔣總統任內文物，屬國有由國史館管理。二審今天宣判，上訴駁回，還可上訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全案緣於，故總統蔣中正、蔣經國父子將製作的日記及其他總統府文件與史料等交給後代蔣孝勇保管，蔣孝勇將文物掃描成微縮膠卷後，交給妻子蔣方智怡。蔣方智怡簽約委託美國史丹佛大學保管兩蔣文物及膠卷50年，並於102年間與國史館簽立合作及權利轉讓協議書，約定將兩蔣文物所有權及保管權利義務轉讓給國史館。蔣家後人蔣友梅等被告主張，相關膠捲並未能證明已由蔣方智怡取得所有權。

一審台北地院宣判，判決兩蔣總統任內文物，屬中華民國所有，由國史館管理。非屬總統任內文物部分，並非國有。蔣友梅等人不服提上訴，由二審台灣高等法院審理。（編輯：李亨山）1110712

1971年5月7日，蔣經國提及開始注意到台灣「外省人」與「本省人」的緊張與衝突，如果沒有積極行動、妥善處理，現實的政治下「老百姓還是要反對政府的」。（中央社檔案照片）

1971年10月1日、中華民國退出聯合國的前幾週，蔣經國寫下對政治、經濟與軍事改革的觀點，「新科技才能生存」。（中央社檔案照片）