兩蔣日記記錄決策心路歷程 極具學術研究價值

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1971年10月1日、中華民國退出聯合國的前幾週，蔣經國寫下對政治、經濟與軍事改革的觀點，「新科技才能生存」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北12日電）兩蔣日記所有權爭議未解，國民黨黨史館主任林家興表示，人類史上少有國家領導人寫作如此長時間的日記，且還橫跨兩代，兩蔣日記記錄諸多歷史事件經過及領導者決策思考的心路歷程，對於瞭解20世紀中國是非常珍貴的史料。

國史館對兩蔣日記等文物歸屬權提民事訴訟，一審判兩蔣總統任內文物，屬國有由國史館管理，其他部分歸蔣家繼承人共有。繼承人蔣友梅不服提起上訴，二審今天駁回上訴，可上訴。

前總統蔣介石及蔣經國的日記目前暫存美國史丹佛大學胡佛研究所，分別於2006年、2020年先後開放，供人閱覽。由於蔣介石、蔣經國曾先後長期領導中華民國，由其本人撰寫的日記，被學界認為是研究現代中國最重要的學術史料之一。

其中蔣介石日記從1917年起至1972年，內容橫跨對日抗戰、國共內戰及撤退來台，而蔣經國日記則從1937年5月開始記錄、寫到了1979年12月，內容從蔣經國由蘇聯返回中國開始，寫到來台之後的經歷。

國民黨黨史館主任林家興在接受中央社記者訪問時表示，兩蔣日記無論是長度、廣度或是深度，對於瞭解20世紀中國的政治決策、政府運作、軍事戰略、外交關係、社會風貌等等層面都很有幫助，是非常珍貴的史料。

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林家興指出，人類歷史上少有國家領導人寫作橫跨如此長時間與諸多重大歷史事件的日記，並且還橫跨兩代，對於諸多歷史事件的經過有親身記錄甚至決策思考的心路歷程，是極有價值的一手史料。

他表示，歷史學界甚至曾流傳「一頁日記就能養活一群研究生」，兩蔣日記對於重新探究中國近代史、東亞近代史甚至二次大戰當中諸多懸而未決的歷史公案都有很大幫助，希望未來兩蔣日記能持續開放，能讓全世界學術界受益，也能讓下一代的民眾知道中華民國立國的歷程。（編輯：林興盟）1110712

國史館對兩蔣日記等文物歸屬權提民事訴訟，一審判兩蔣總統任內文物，屬國有由國史館管理。蔣家後人蔣友梅不服提上訴，二審12日駁回上訴。圖為美國史丹佛大學胡佛檔案館展出的蔣經國日記。（中央社檔案照片）

1978年12月16日凌晨、美國與中華民國斷交前夕，美國駐華大使安克志急事求見，蔣經國寫道「果不出所料」，並表達他「內心憤恨痛苦」，「身負重責祇好以理性處理…以先安人心」。（中央社檔案照片）