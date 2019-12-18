胡佛研究院發布蔣經國私人日記 對照近代史重要時刻

美國史丹福大學胡佛研究院17日舉行蔣經國私人日記的公開發布會，美國前國務卿舒茲及多位重量級台灣問題專家親臨出席，凸顯蔣經國日記的公開在歷史與學術研究的重要性。圖為2005年2月17日蔣中正、蔣經國的「兩蔣私人日記」在胡佛研究所展出。（中央社檔案照片）

（中央社記者周世惠舊金山17日專電）美國史丹福大學胡佛研究院今天舉行蔣經國私人日記的公開發布會，美國前國務卿舒茲及多位重量級台灣問題專家親臨出席，凸顯蔣經國日記的公開在歷史與學術研究的重要性。

近百歲的舒茲（George Pratt Shultz）坐輪椅全場參與，演講時說，「香港與台灣人在奮鬥的自由，是為我們（世人）奮鬥的自由」。

有3位美國權威學者共同見證這場發布會，哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven M. Goldstein）、加州大學柏克萊分校社會學教授高棣民（Thoams B. Gold）與羅得學院榮譽教授康培莊（John F. Copper）。

胡佛研究所將於12月17日舉辦蔣經國日記發布會，邀請重量級學者討論蔣經國（圖）的政治生涯，也將展示部分日記原件內容。（國史館提供）

蔣經國日記原本預定2010年就要公布，延後9年到今天正式呈現在世人眼前。儘管蔣經國日記的歸屬權爭議尚未落幕，相關的法律訴訟仍分別在台灣與美國的法院各自審理，國史館館長陳儀深表示，蔣家後代與各方的合作才有今天的發布會。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟說，日記的公布讓外界了解蔣經國的內心世界，能有助於學術研究。

胡佛檔案館東亞部主任林孝庭告訴記者，蔣經國日記在60年代末期與70年代初期，轉而重視台灣政治、經濟的發展，明顯與蔣介石日記同期記載仍心念著反攻大陸不同，顯示出兩蔣父子在想法上的逐漸分歧。

胡佛研究院典藏公布的蔣經國日記跨越了43年，從1937年5月開始記錄、到1979年12月停格，從蔣經國由蘇聯返回中國開始，寫到來台之後的經歷。其中1948年日記佚失，1937至1940年及1945至1949年日記為謄抄本，其餘皆為蔣經國親筆原件。（編輯：馮昭）1081218