專訪／蔣經國日記公開 胡佛學者林孝庭談史料珍貴

胡佛研究員、檔案館東亞部主任林孝庭接受中央社專訪表示，蔣經國日記內容雖然多是當事人主觀看法，但仍可讓外界理解他對許多重要議題的內心思維。（林孝庭提供）

（中央社記者黃淑芳台北2日電）爭議多年，蔣經國日記終於要由美國史丹佛大學胡佛研究所公開。胡佛研究所強調公開日記不涉及所有權之爭，而是考量學術研究需求。這批日記確實是兩岸近代史研究的重要史料，中央社越洋專訪出身台灣的胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭，解析背後的意涵。

中央社問（以下簡稱「問」）：經過多年訴訟，胡佛檔案館終於獲准公開蔣經國日記。請問有多少內容？缺漏的部分可能在誰手上？例如1948年蔣經國日記部分內容先前曾在台灣出版，但原件似未移至胡佛檔案館。

林孝庭答（以下簡稱「答」）：胡佛檔案館所藏蔣經國日記，始於1937年5月蔣經國從蘇聯返回中國起，止於1979年12月底，其中1948年日記佚失，1937-1940年以及1945-1949年份的日記為謄抄本，其餘為原件。

2004年底胡佛研究所接收兩蔣日記文物時，蔣經國1948年日記並未在其中。1948年日記究竟失落在何處，並無答案，這一年日記的部分內容，特別是蔣經國在上海督導經濟管制的部分，過去確實已經發表出版。

蔣經國（中）於1930年代後期開始在江西南部擔任專員的政治生涯。（國史館提供）

問：身為近代史研究學者，您如何評論公開蔣經國日記的意義與價值？對台灣（不管是政治或其他面向）或兩岸關係有什麼影響？

答：蔣經國日記內容跨越1949年，涵蓋1930年代至1940年代大陸時期他在贛南地區擔任專員情形、1945年抗日戰爭結束前後參與對蘇聯交涉談判、接收中國東北、國共內戰，以及1949年政府遷到台灣之後，他主導國安、情報與軍隊政治工作、國防、外交等各項重要業務，再到1970年代他擔任行政院長與總統任內出掌國政後所有相關記載；相信對於全球關注中國近代歷史，特別是1949年後台灣時期中華民國歷史發展的學者與民眾而言，這部日記將能提供極為重要且珍貴的材料。

雖然日記內容所載，多為當事人主觀看法，未必能夠完全客觀反映歷史的真實原貌，然而蔣經國作為近代中華民國重要政治領導人物，日記內容至少可以讓外界理解他對許多重要議題的內心思維與想法，特別是當這些議題又與當今時事有所關聯。

問：蔣經國早年日記需送父親蔣介石批閱，蔣介石在世與過世後，蔣經國的日記書寫是否有什麼差異？

答：我個人初步觀察，雖然蔣經國早年日記每年歲末都交蔣介石批閱，不過並未因此而減損他在日記裡對時政與人物的批評。對某些議題，他在下筆過程或許有些保留，但若說因為父親會批閱，他連續數十年天天自己在日記裡騙自己，似乎也不盡合理。

我認為日記僅是歷史研究中的一種材料，客觀的歷史研究還是要建立在多種檔案資料來源的基礎之上。

胡佛研究所2005年展出兩蔣日記等中國近代史檔案資料，轟動一時；明年2月公開蔣經國日記，勢將造成另一波熱潮。（中央社檔案照片）

左圖為蔣經國會晤時任美國副總統尼克森與他的夫人。右圖為美國前國務卿舒茲於接任國務卿一職前來台訪問；舒茲現為胡佛研究所資深研究員。（國史館提供）

問：史丹佛大學與蔣家後人為兩蔣日記訴訟多年，最大爭議點何在？訴訟接下來的發展可能是什麼？訴訟結果對兩蔣日記的存放、研究，又會有什麼樣的影響？

答：我想最重要的癥結是在於日記的歸屬權無法釐清。這次蔣經國日記得以對外公開，胡佛研究所衷心感謝訴訟案各造，特別是在中華民國國史館長陳儀深、蔣友梅女士與蔣孝嚴先生等家屬共同努力下，彼此達成協議，並由美國聯邦聖荷西法院今年9月9日正式同意胡佛檔案館向全世界公開蔣經國日記複印件，這也讓學術研究與知識推進，不因訴訟案而遭受阻礙。

至於目前仍在進行之中的兩蔣日記歸屬權訴訟案，胡佛所方將尊重台北法院最後判決結果，並於日後進行必要之技術協助。

胡佛研究所將於12月17日舉辦蔣經國日記發布會，邀請重量級學者討論蔣經國（圖）的政治生涯，也將展示部分日記原件內容。（國史館提供）

問：胡佛研究所保存的蔣介石日記有一部分因隱私考量而做了保留處理，預定2035年才會公開，蔣經國日記也會有這樣的處理嗎？

答：是的，對於日記內容涉及家屬隱私部分，我們也做了類似處理。

問：胡佛檔案館在閉館整修中，明年2月重新開館後，蔣經國日記將以什麼方式開放？也是微捲（microfilm）複印件嗎？

答：我們將完全比照蔣介石日記模式與規範，提供讀者複印件（由微捲複印成紙本） 閱讀，內容與原件完全一樣。

林孝庭，1971年生，政大外交所碩士、英國牛津大學東方學部博士、美國柏克萊加州大學東亞所博士後研究，2007年獲聘為史丹佛大學胡佛研究所研究員，2010年起出任胡佛檔案館東亞館藏部主任。

他的研究領域為近代中國政治、外交、軍事、邊疆與少數民族問題、冷戰時期美中台三邊政治外交與軍事關係等；著有「意外的國度：蔣介石、美國、與近代台灣的形塑」「台海‧冷戰‧蔣介石：解密檔案中消失的台灣史1948-1988」「西藏問題：民國政府的邊疆與民族政治(1928-1949)」等專書。（編輯：陳正杰）1081102