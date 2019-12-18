蔣經國日記揭與美斷交時痛苦 決定先安人心【圖輯】
（中央社記者周世惠舊金山17日專電）美國史丹福大學胡佛研究院今天公開蔣經國私人日記，引人注目的是美國與中華民國斷交篇章，記載當時蔣經國心情與對策，「內心痛苦，身負重責只好理性處理，先安人心」。
胡佛研究院舉行蔣經國私人日記的公開發布會，展出部分日記的原件與複本，讓外界看到他在領導中華民國的歷程中，對許多重要議題的內心思維與想法。
在美國與中華民國斷交部分，時任美國駐華大使安克志（Leonard S. Unger）於1978年12月16日凌晨2時，急事求見蔣經國，通知斷交的壞消息，蔣經國寫著「果不出所料」、「承認共匪同時與我斷交，當即以嚴肅之態度向其提出最嚴重之抗議」。
包括蔣經國等歷任中華民國總統，都曾遭遇外交打擊或斷交潮，蔣經國寫下他的痛苦，也認為「實力」與「道義」是往後台灣外交的核心。
在早幾年，菲律賓承認北京政權之後，接著是泰國宣布斷交，蔣經國日記於1975年6月28日已預言，「今後與我斷交之國必增加」。時間到推回1971年10月1日，中華民國退出聯合國的前幾週，蔣經國在日記提出改革政治、經濟與軍事的觀點，他有感於國際政治的快速變化，與台灣國際地位的困難處境，「新科技才能生存」。
如果用胡佛檔案館挑選公布的日記時間點來看，1970年1月18日，蔣經國提到，對台灣最好的政策是經濟，並要為台灣人謀最大福利。
1970年8月24日他視察高雄，看著高雄港新工業區的預定地，還是一片荒蕪，他承諾要把「荒地變成繁榮」。
加工出口區高雄園區（舊名高雄加工出口區）後來成為全球第一個加工出口區，台灣的經濟也迅速起飛。
他觀察到台灣內部「外省人」與「台灣人」的緊張與衝突，在1971年5月7日寫道，如果沒有積極行動、妥善處理，現實的政治下「老百姓還是要反對政府的」。
思鄉對蔣經國而言，有著精神的負荷和痛苦，他在日記寫了一般人能與之共鳴的離家鄉愁。
1976年12月31日，他寫下，「身為無家可歸的思鄉人，當被迫困居俄國的青年時期，每逢年關即起歸國返家之念」，1949年到台灣之後，「亦是每逢年節思還鄉」，他希望有一天能夠回到故鄉。（編輯：陳永昌）1081218