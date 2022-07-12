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潛艦國造傳有機會提前下水 國防部：依約管制執行

2022/7/12 11:53
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（中央社記者陳俊華台北12日電）媒體報導，潛艦國造進入穩定期，甚至有機會較預定明年9月再提前3個月下水。國防部發言人孫立方少將今天說，潛艦國造是重大國防自主計畫之一，目前由台船依合約範疇辦理，全案都依計畫節點管制台船執行建造。

聯合新聞網報導，國造防禦潛艦（IDS）第一艘原型艦，即將開始進行船段組合工程，原本預定明年9月舉行下水典禮的目標可望達成，甚至有機會提前3個月。建造團隊相關人員指出，相較國軍現役的荷蘭製劍龍級潛艦海獅、海虎艦，IDS的性能約領先10年。

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孫立方上午在國防部記者會中表示，潛艦國造是重大國防自主計畫之一，確保全案順利遂行是國防部重點工作，目前由台船依合約範疇辦理，全案都依計畫節點管制台船實施建造。

至於國防部目前只公布對岸共機進入台灣西南防空識別區資訊，未公布其他區域或穿越海峽中線的共機資訊原因為何。孫立方說，有關台海周邊的共機動態，國軍運用聯合情監偵手段都可全程掌握，適切應處。當共軍軍機、軍艦航經台海周邊時，國防部會考量全般區域情勢，適時公布相關訊息。（編輯：郭無患）1110712

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