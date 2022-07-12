藍將推侯友宜競選連任 林佳龍：來場君子之爭

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獲民進黨徵召參選新北市長的林佳龍（前右4）12日出席新北市黨部「第7屆黨部主任委員暨執評委員交接就職典禮」，在黨公職全力相挺下，展現超人氣。中央社記者王鴻國攝 111年7月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）民進黨新北市長參選人林佳龍表示，總統是伯樂，他也要證明自己是千里馬；國民黨將由新北市長侯友宜參選連任，他說，尊重對手，盼來場君子之爭，展現高品質民主之爭。

民進黨新北市黨部今天於板橋龍翠活動中心舉辦「第7屆黨部主委暨執評委交接典禮」，邀請黨秘書長林錫耀、連任的新北市黨部主委何博文、新北市長參選人林佳龍，黨籍立委及議員參選人等黨公職也都出席，展現團結氣氛。

林佳龍在現任議員及參選人共同造勢下，宣示全力展開競選活動。他表示，離投票日僅剩137天，他會用百米短跑速度參選，這場選舉的布局就是「雙北雙箭頭」，雙北雙贏，領航台灣；總統蔡英文是伯樂，他也要證明總統眼光，挑選了一匹「千里馬」。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，蔡總統說服他的3點理由，分別是他的民調最高、最能團結黨內及最能打贏對手，因此，他沒有拒絕理由，他原有的規劃可放在台北，也能放在新北；基於團隊需要，他已就戰鬥位置。

媒體詢及對國民黨將提名侯友宜競選連任一事。他表示，尊重對手，也讓選民有選擇，畢竟選舉是選人，也選自己未來，他也會提出宏觀願景。

他表示，侯友宜先前遲遲未決定參選，是否有另外目標，既然決定了，社會關心侯友宜是否能心在新北，好好把最後任期做好。他也期盼和侯友宜來一場君子之爭，展現高品質的民主之爭。

他表示，「台北+」12堂課適用於台北及新北，首都 圈區域聯合治理，例如第7課流域治理，淡水河要全流域治理，不能有本位主義，可以解決首都圈區域發展的對策，也可以整理成他的政見。

他表示，「戰場在哪，我就在哪」，後續將找競選總部，並請新北9名區域立委及黨部主委何博文、新北市議員李坤城等人來擔任競總發言人。

林錫耀受訪表示，選對會同意推薦林佳龍參選，從新北市長侯友宜的反應及批評，顯示其不安及心虛，也證明民進黨做了正確決定。

立委蘇巧慧表示，林佳龍今天起跑，這場仗不好打，大家都會全力以赴；新北市是重要城市，林佳龍是黨內優秀的人，林佳龍來帶領所有小雞們參選，大家都很振奮，相信一定會團結打贏這場選戰。（編輯：陳仁華）1110712

民進黨選對會建議徵召前交通部長林佳龍參選新北市長；黨籍立委蘇巧慧（中）12日接受媒體聯訪表示，這場仗不好打，大家都會全力以赴；新北市是重要城市，林佳龍是黨內優秀的人，相信一定會團結打贏這場選戰。中央社記者王鴻國攝 111年7月12日

民進黨新北市黨部12日在板橋龍翠活動中心舉辦「第7屆黨部主委暨執評委交接典禮」，民進黨祕書長林錫耀（右）頒發當選證書給連任的新北市黨部主委何博文（左）。中央社記者王鴻國攝 111年7月12日

民進黨祕書長林錫耀（右3）12日受訪表示，從新北市長侯友宜的反應及批評，證明民進黨提名前交通部長林佳龍參選新北是正確決定。中央社記者王鴻國攝 111年7月12日