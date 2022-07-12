游錫堃：下週將訪捷克 願促台灣與布拉格直航

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（中央社記者王揚宇台北12日電）立法院長游錫堃今天接見捷克經濟文化辦事處代表朗樂時指出，他下週即將前往捷克訪問，感謝朗樂居間安排；對於朗樂提及台灣與布拉格直航一事，游錫堃表示，願意協同外交部一起促成。

游錫堃今天在立法院秘書長林志嘉、顧問周雅淑陪同下，接見捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）。由於朗樂即將離台，游錫堃致詞時表示依依不捨，也說明朗樂駐台期間的多項交流互動成果，包括捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）來台訪問一事，表達由衷感謝。

游錫堃說，下週即將前往捷克訪問，除了感謝維特齊的邀請，也感謝朗樂居間安排；由於他尚未造訪過捷克，因此對此行相當嚮往和期待。

游錫堃表示，捷克在第三波民主化過程中，和台灣的民主歷程有諸多相似之處，因此，此行參訪捷克，就是想了解捷克的民主化過程中經歷了那些困難。雖然台灣在國際間民主和自由指數評比都名列前茅，但在民主成熟度方面仍有改善空間，因此希望能了解捷克人民如何提升民主素養，並以此為借鏡。

游錫堃也對捷克不畏強權壓迫的堅定態度表示敬佩，尤其2020年維特齊訪台前夕，面臨中國強大施壓，但最終仍堅持來台，在當時如此艱難背景下，捷克堅持民主、自由的普世價值，值得台灣學習。

游錫堃指出，台灣近年面臨中國恫嚇，戰機船艦三不五時繞台，不僅破壞台海安定，更威脅印太安全，幸而台灣人民持續對抗中國霸凌，也希望朗樂能就捷克如何堅定自身立場分享經驗。

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游錫堃最後就朗樂提及台灣與布拉格直航一事，表示願意協同外交部一起促成，也歡迎朗樂日後有機會多回來台灣，更相信以朗樂的能力，回到捷克定能持續對台捷關係做出貢獻。

此外，游錫堃在臉書發文指出，7月1日起，捷克開始擔任歐盟輪值主席，朗樂說維持民主的韌性跟印太區域將會是歐盟的優先事項，尤其台灣將會是歐盟在印太區域的重要夥伴，相當期待能與歐洲各國持續為民主、自由、人權、法治等普世價值努力。（編輯：翟思嘉）1110712