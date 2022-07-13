藍批漲電價帶動通膨 綠：已多管齊下平穩物價

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨團今天召開記者會，批評蔡政府調漲電價恐帶動惡性通膨，要求全面檢討錯誤能源政策。民進黨團書記長陳歐珀表示，受疫情及俄烏戰爭影響，全球生活物資波動大，但政府多管齊下，平穩原物料價格，減徵稅賦，盼舒緩通膨壓力。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯、立委賴士葆、費鴻泰等人今天在立法院召開「油電雙漲，企業、人民活不下去了」記者會。

曾銘宗表示，蔡政府自2018年4月以後，電價連續凍漲7次，107年消費者物價指數為1.35、108年為0.56、109年為-0.23，物價非常穩定，但蔡政府為了選舉考量不漲電價，今年6月，消費者物價指數3.59，現在才來調整電價是標準的決策錯誤，恐帶動惡性通膨。

曾銘宗指出，也幾乎可以確定，在年底地方選舉後，蔡政府又會大幅調漲電價。依台電預估，今年燃料成本比去年增加新台幣3000億元，而今年至年底累積虧損將超過1000億元；6月29日電價審議委員會審議電價時，台電指出要讓財務穩定，建議漲幅50.3%，最後決議調漲8.4%。

曾銘宗表示，國民黨團要求蔡政府全面檢討錯誤的能源政策，因為錯誤的能源政策造成缺電、停電及電價上漲；而蔡政府連續7次凍漲電價的決策錯誤，請蔡政府向全民道歉；對於年底選後是否會再度調漲電價，蔡政府也應出面說清楚。

賴士葆指出，民進黨推動虛幻的非核家園，不斷強調不會讓人民在缺電與漲價間做選擇，結果現在台灣是既缺電又漲價，錯誤的政策比貪污更可怕。全世界現在減碳比禁核更重要，唯獨台灣的民進黨仍在維護非核家園的神主牌，呼籲蔡政府面對現實，為了民眾，修改錯誤政策。

民進黨團書記長陳歐珀受訪表示，受到疫情及俄烏戰爭影響，全球的生活物資有很大波動，政府多管齊下，除了油電穩定、平穩民生物資及工業原料價格，也減徵大宗物資稅賦，盼舒緩通膨壓力。

陳歐珀指出，國際油價目前趨緩，而台灣液化天然氣價格未調漲，桶裝瓦斯也凍漲到9月底；電價雖然7月調整大戶電價，但民生用電、弱勢團體、學校都沒調整，至今電價已穩定。

陳歐珀說，黃豆、玉米、小麥價格下半年將趨緩，業者已採購完成，未來4到6個月供應不受影響；此外，政府宣示嚴查嚴辦壟斷、囤積、哄抬物價，確保穩定民生物資。（編輯：翟思嘉）1110713