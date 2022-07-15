藍：綠營北北桃是抄跑連線 市民不會買單

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）民進黨提名陳時中、林佳龍、林智堅參選台北、新北、桃園市長，國民黨今天表示，這些人選是抄襲者、落跑者所組成的連線，市民是不會買單的，各政黨所推出的人選，誠信是非常重要的。

民進黨提名陳時中參選台北市長、林佳龍參選新北市長、林智堅參選桃園市長，完成北北桃的選戰步局。國民黨今天上午則召開記者會，直指這些人是落跑又抄襲。

國民黨副秘書長王育敏在會中表示，林佳龍的真愛是台北，現在卻要選新北，這是何其的諷刺，轉變速度之快，誠信大受打擊；陳時中則是在台灣還有疫情之時，為了自己的政治前程，拍拍屁股走人，落跑要去選台北市長，也是一點誠信都沒有。

王育敏說，林智堅答應新竹市市民會做好做滿，但看到桃園市這更大的直轄市之後，就遷戶籍到桃園市參選，林智堅不只是落跑，論文抄襲的問題也非常嚴重；民進黨提出這些人選是抄襲者、落跑者所組成的連線，市民是不會買單的，各政黨所推出的人選，誠信是非常重要的。

國民黨發言人、台北市議員參選人柳采葳說，台灣疫情控制得宜了嗎，在確診數仍然破萬、死亡數也居高不下，但陳時中並沒有在指揮中心中坐鎮指揮，完全不管指揮中心的任何事，這樣有責任與擔當嗎。

國民黨籍新北市議員參選戴湘儀則表示，而林佳龍是民進黨派系分贓後所推出的新北市長人選，根本沒資格選新北市長，這樣可以被左右、操控的參選人，有什麼資格來新北市，能提出什麼願景給市民。（編輯：蘇龍麒）1110715