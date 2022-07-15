民進黨：朱立倫才是北北桃全面落跑王

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北15日電）民進黨今天表示，國民黨企圖以「落跑」貼標籤方式對民進黨北北桃三位市長參選人攻擊；依照國民黨的邏輯，請攻擊前，先請教「北北桃全面落跑王」朱立倫。

民進黨發言人林靜儀下午發布新聞稿表示，每到選舉，國民黨就只會用潑髒水、貼標籤的手段，來弄臭對手，拉低選戰的層次，而不是正當提出政見給人民做決定選擇。

針對國民黨批評台北市長參選人陳時中，防疫未完成就落跑，林靜儀表示，自疫情爆發以來，陳時中與防疫團隊堅守指揮中心900多天，日日夜夜間沒有絲毫懈怠，在全體國人共同配合下守住疫情，才使得台灣的防疫與經濟的表現能夠有亮眼的成績。

她說，台灣的疫情已逐漸穩定控制，各行各業也正走向疫後新生活，民進黨也在陳時中完成階段性任務後，徵召參選台北市長，落跑的指控真是莫名其妙。

林靜儀說，新北市長參選人林佳龍過去不斷強調的是「首都圈治理」的概念，首都圈所涵蓋不是單指台北市，還涵蓋新北市、桃園市及基隆市，國民黨的批評，證明了這個黨只會用偏狹的單一城市發展來看首都圈治理，難怪新北市自從升格以來，城市發展腳步緩慢。

林靜儀說，國民黨不斷污名化桃園市長參選人林智堅，林智堅擔任新竹市長兩任共7年多時間，對新竹市民競選的承諾已多數完成或已啟動，年底由前新竹市副市長沈慧虹接棒競選、熟悉新竹市政的秘書長陳章賢當代理市長，讓新竹市政的推動可以無縫接軌。

林靜儀指出，若按照國民黨「落跑的邏輯」，國民黨主席朱立倫從政以來落跑的紀錄才是貨真價實的落跑，如2001年立委任期未滿就跑去選桃園縣長、2009年從桃園縣長落跑去當行政院副院長、2010年行政院副院長當不到一年，就落跑選新北市長、2015年，新北市長連任不到九個月，就上演換柱大戲，跑去選總統，朱立倫落跑紀錄次數之多，可說是無人能出其右，落跑足跡遍及北北桃，堪稱是真正的「北北桃全面落跑王」。（編輯：蘇龍麒）1110715