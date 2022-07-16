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陳時中競選團隊政策小組 管碧玲任總召集人

2022/7/16 10:26（7/16 10:50 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事、立委吳思瑤16日表示，陳時中邀請立委管碧玲（圖）出任競選總部政策小組總召集人。（中央社檔案照片）
民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事、立委吳思瑤16日表示，陳時中邀請立委管碧玲（圖）出任競選總部政策小組總召集人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北16日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事、立委吳思瑤今天表示，陳時中邀請立委管碧玲出任競選總部政策小組總召集人，統籌召集研擬各項政策，並設中央及議會政策2平台。

吳思瑤在社群網站臉書（Facebook）貼文，期待這是一場具優質政策論述首都市長選舉，立法委員管碧玲出任競選總部政策小組總召集人，統籌召集各項政策研擬，並設立兩大平台，分別為中央政策平台、議會政策平台，雙平台要強化中央與地方的合作共好。

吳思瑤說，中央政策平台部門邀請不分區立委，分別為吳玉琴、洪申翰、范雲進行政策研究協力工作，期望導入國家視野與跨領域專業，產出最具高度市政規劃。

她指出，議會政策平台邀請黨籍市議員參與，在地議員最了解地方需求，競選總部邀請資深議員周威佑擔任平台召集人，主責整合各區地方建設與市政建議，提出最接地氣政見。

民進黨中執會13日通過徵召陳時中參選台北市長，陳時中14日告別行政院內閣團隊，遞出辭呈。陳時中競選台北市長團隊逐漸成形，除立委林楚茵、莊瑞雄出任競選發言人，吳思瑤也擔任競選團隊總幹事，林昶佐、何志偉、高嘉瑜3名立委出任競選總部副主任委員兼分區總督導。（編輯：李亨山）1110716

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