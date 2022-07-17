林智堅論文遭疑涉抄襲 藍委籲台大依法審慎審查

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（中央社記者王承中、許秩維台北17日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文遭質疑涉抄襲，國民黨團總召曾銘宗今天表示，已有台大學生向校方檢舉，根據台大內規，在確認受理後應組審定委員會，在2個月內完成審定，呼籲台大依法審慎審查，以回應各界的期待，也維護台大的學術倫理。

台灣大學校方回應中央社記者表示，有關校友涉及論文抄襲事件，教務處已根據校內相關處理要點規範，查核檢舉函內容後，移送社科院處理。

台大校方指出，社科院將組成委員會調查並審定，按規定應於2個月內完成；對於碩士畢業生論文涉及抄襲，學校有相關要點規範及作業程序，一切按標準程序處理，此程序與當事人身分無關，過程也不受任何外力影響，以維持專業審查的獨立性與公信力。

林智堅論文遭質疑涉抄襲，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰今天在立法院召開記者會。

曾銘宗表示，根據台大博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點，所謂抄襲是指援用他人資料未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。林智堅的論文抄襲這麼嚴重，這已是事實問題，而不是政治問題，不要模糊焦點。

曾銘宗指出，台大學生已在6日具名向台大校方檢舉林智堅論文涉抄襲，要點也規定，台大教務處在受理檢舉案件後，應於4天內確認是否受理，對於受理的檢舉案件，移請被檢舉人所屬學院於10天內組成審定委員會，並於2個月內完成審定。經審定確認違反學術倫理情節重大者，應予撤銷學位。

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曾銘宗表示，呼籲台大學術倫理委員會委員們聽到社會各界的呼聲，能夠客觀、依法、審慎審查林智堅論文抄襲案，以回應各界對台大的期待，也維護台大的學術倫理。

費鴻泰則指出，林智堅、余正煌論文的基本架構，都來自當年的指導教授、現任國安局長陳明通與研究助理楊喜慧共同撰寫的「2014台灣地方選舉柯文哲現象的外溢效果」，憑良心講算是瓢竊，陳明通、林智堅等人應該出面說清楚，呼籲陳明通、林智堅不要毀了台大的校譽，及碩士在職專班的精神。（編輯：林淑媛）1110717