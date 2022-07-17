林佳龍抨新北市政遇瓶頸 侯友宜指腳步永不停歇

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民進黨新北市長參選人林佳龍16日表示，新北市長侯友宜推動市政遇瓶頸且能量已到極致。對此，侯友宜（前右）17日受訪表示，「我的腳步永不停歇，我會好好努力地做事」。中央社記者王鴻國攝 111年7月17日

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（中央社記者王鴻國新北17日電）民進黨新北市長參選人林佳龍昨天抨新北市長侯友宜推動市政遇瓶頸且能量已到極致。侯友宜今天受訪表示，每天一心一意努力地工作，「我的腳步永不停歇，我會好好努力的做事」。

林佳龍昨天表示，侯友宜雖認真推動市政，但遇瓶頸困難無法解決跨域治理，能量已經發揮極致，若他接棒可以在侯友宜的基礎上，全力衝刺。

侯友宜今天到三重綜合體育館參加COVID-19（2019冠狀病毒疾病）亡者超薦祈福法會，他接受媒體聯訪時，媒體詢問，林佳龍喊出新北大翻新，侯友宜未來參選連任主軸會怎麼定？以及對於侯友宜市政已遇瓶頸且能量已發揮到極致應由接棒衝刺的看法。

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對此，侯友宜表示，他每天一心一意努力地工作，「我的腳步永不停歇，我會好好努力的做事」。新北的改變不但是現在的進行式，更重要的是在改變過程中快速地轉換，他相信所有市民非常清楚新北市的蛻變。

侯友宜指出，已規劃新北市2030的願景，且有很長一段時間不斷在執行中，建立新板特區、新莊副都心及三重行政第2中心等3大軸心，翻轉軸心中的中心點，垃圾山變夏綠地、塭仔圳大開發，還有6大產業的布局及捷運三環六線的串通。新北市會不斷地在翻轉、躍進，成長為國際大都市。（編輯：戴光育）1110717