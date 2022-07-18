商毓芳參選台南市長 第1政見保留南山公墓

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市商滿生紀念館執行長商毓芳今天在南山公墓商府歷代祖先墓園宣布參選台南市長，並提出保留南山公墓籌設為台南美術館本館、停建紅線捷運並將經費用來闢建糖鐵輕軌等政見。

商毓芳在參選記者會中表示，祖父商滿生曾在228事件中因帶領學生抗議遊行被捕，當時全家散盡家產才把人救出來，她的家族也變成228受難家屬，在她成長過程中，家中長輩總是告訴她，政治是黑暗的，所以阻擋了光明的人去接觸政治。

商毓芳表示，自己看起來像是個成功的建築設計師、國立大學教授，但不能因自己站在較有利的社會位階而放棄對社會應有的使命及責任，以南山公墓存廢議題來說，這關係到整個台南城市發展格局，專業知識太重要了。

商毓芳指出，一般認為的「專業政治人物」，大多從擔任助理開始就被培養要喝酒、跑紅白場，忙於經營這些導致無法管到專業領域，反而具有城市治理專業的人無法出來管理城市，這是她此次參選的理由。

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商毓芳表示，台南是真正的台灣首都，在歷史上是事實、現在正極速崩壞，未來要做為台灣首都，還是高雄的副都心，南山公墓都市計畫將涉及城市發展格局，捷運路線規畫更是決定走向摧毀城市文明，還是做為台灣首都的未來。

商毓芳指出，參選的第1個政見是南山公墓100公頃全區保留，籌備為具生態博物館特質的台南市美術館本館；第2個政見是停止捷運紅線評估及興建，把計畫經費新台幣1000億元的一半，用來將溪北（曾文溪以北）地區的台糖舊鐵道路線改造為輕軌捷運，真正解決台南的城鄉差距與不公平。（編輯：黃世雅）1110718