林佳龍：對恩恩家人 追求真相比辦法會重要

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（中央社記者王鴻國新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍對於當選後公布恩恩事件資料爭議，他昨晚在臉書貼文說樂於接受張博洋批判，成為權力者應向人民展現立場，相信對恩恩家人，追求真相比辦法會重要。

林佳龍「若當選後，第一件想做的事情就是公布恩恩案所有資料」說法，引起台灣基進黨高雄市三民區議員參選人張博洋發表不同意見，也引發網路熱議。

林佳龍昨天深夜臉書發文表示，他接到台灣基進黨主席陳奕齊的電話表達歉意，但自己完全沒有將張博洋的發言放在心上，也希望陳奕齊轉達自己的勉勵，希望基進的年輕朋友們能不斷的批判和自我批判，也樂於接受別人批判。

他指出，身為一個年輕時就衝撞體制的人，很了解少年人面對社會不公不義的心情，「我們衝撞，總是因為內心懷抱一點理想的火苗，這不該熄滅」。

林佳龍用「真相與品格」為主題發文說，「昨天因為恩恩爸沒有受邀出席新北市政府祈福法會，媒體問了我看法。在這樣的脈絡下，我也回答了，如果我當選市長，將會公佈恩恩案的真相。因為我相信對恩恩家人來講，追求真相比辦不辦祈福法會，更為重要」。

他提到，每一次社會發生類似事件，追求真相是必然的，這代表社會有是非，重視公義。今天社會之所以引發兩極化的歧見，追根究底，是一個權力者沒有在第一時間以「責任」進行了解，以「誠信」面對社會，因此才導致社會撕裂。

林佳龍表示，恩恩爸不過是一個規矩的上班族，沒有任何一個平凡老百姓會希望走向對抗政府的路，這是何其辛苦的事，這也讓他想起洪仲丘案。「這個事件，原先我跟大家一樣，只是從旁關心。但今天我參與選舉，要透過民主程序成為一個權力者，被問及相關事件時，我認為必須對人民展現立場」。

林佳龍說道，「恩恩爸爸追求真相的過程，社會之所以該持續關心，不僅僅是因為同情，或者不讓他孤單，而是他不放棄追求真相的身影，不斷要我們看見體制的缺失，還有要權力者面對自己的價值觀，以及在私利和公益之間的拔河會做出怎樣的抉擇」。

他強調，「恩恩案已經是我們無法忘記的不幸事件。這次，台灣社會若能再次反思關於對『誠實』與『品格』的重視，台灣人的集體意識才能再向上提升，恩恩的離開也才能轉換成社會的大愛。且讓我們一起祈福，就從誠實的面對彼此開始！」（編輯：陳彥鈞）1110719