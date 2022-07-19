恩恩爸爸：感謝林佳龍承諾若當選公布真相

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）中和2歲男童恩恩的爸爸今天表示，感謝新北市長參選人林佳龍承諾，若當選會公開所有的送醫案真相，這也是他們夫妻一直在苦苦追求的事，而真相還躺在市長侯友宜辦公室裡。

新北市中和2歲男童恩恩染疫死亡，恩恩父親林先生今天在臉書（Facebook）貼文表示，恩恩離開已經92天，距離他站出來追真相，也快要2個月了。他們夫妻很感謝所有願意幫助追真相，願意給他們力量及支撐他們繼續追真相的人。

他說，新北市政府官員及公務員，針對恩恩的送醫過程，「說了一堆謊言，至今連一句道歉都不願意說」。雖然幾度非常無力也很無奈，中間收到的攻擊和酸言酸語也沒有少過，但是他們的想法還是一樣，不去追真相對不起「恩恩」。

林先生表示，民進黨新北市長參選人林佳龍承諾，如果當選新北市長會公開所有的真相，感謝林佳龍願意給出這個承諾。對他們夫妻來說，一直在苦苦追求的也就是這件事情。

貼文表示，基進黨成員張博洋的發文事件，當晚，張博洋已有傳訊息向他致歉，他向張博洋說明並沒有生氣，但希望在恩恩追真相的立場上，張博洋和基進黨能說明清楚；事後，張博洋也發文致歉跟說明，他覺得，這樣子很好。

林先生說，只要能相互理解、開誠佈公，很多事情可很快化解，或許這是新北市政府的大官們真正該學習的地方。

林先生還強調，他妻子在第一通報案電話就說了恩恩意識不清、而一輛救命的救護車，最後等了81分鐘才來，這是無法竄改的事實，這中間到底出了什麼問題，是他想知道的真相。但真相報告就躺在市長侯友宜辦公室裡，但為什麼還是離他這麼遠。（編輯：李錫璋）1110719