恩恩爸爸請求國賠1元 新北：已收件儘速審議

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市染疫過世兒童恩恩父親今天表示，義務律師16日向新北市政府請求國家賠償新台幣1元，以拼湊完整真相並究責；市府說，已收到請求書，將儘速開委員會審議。

恩恩父親在社群網站臉書（Facebook）表示，訴求是要求傲慢市府承認錯誤，「還給我們盼望許久的真相和誠摯的道歉」，市府須1個月內回覆。

恩恩爸爸說，市府完全迴避閃躲恩恩送醫過程最關鍵問題，追求真相日子還沒結束，感謝社會各界關心及鼓勵。恩恩雖永遠停留在2歲，但保護了其他小朋友，也因大家關心，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診就醫流程改進，但事件真相仍被封藏在市府，將繼續追真相。

恩恩爸爸表示，最近看到新北市長侯友宜說「侯侯做代誌」、為人民拚「好日子」，但他們不求好日子，只想平凡簡單，即使恩恩已無法回到平凡日子，至少能有真相和究責。

新北市府法制局長吳宗憲、衛生局長陳潤秋等向中央社記者證實，已收到請求國賠文件，金額為1元，請求對象為市府、市府消防局及衛生局。

吳宗憲說，各被請求機關會依國賠程序受理，儘速安排各委員會開會審議，依請求人文件內容，審議是否符合國賠要件。（編輯：李明宗）1110820



