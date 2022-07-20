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恩恩爸：沒有真相沒有平靜 內心會恨侯友宜

2022/7/20 17:05
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（中央社記者黃旭昇新北20日電）「恩恩爸爸」林先生今天表示，聲請國家賠償的文件還在撰寫中，沒有真相就沒有平靜；他的內心會恨新北市長侯友宜，因為，如果不是住在新北市，可能就不會發生恩恩事件。

中和區2歲男童「恩恩」COVID-19（2019冠狀病毒）確診離世，恩恩爸質疑延誤就醫，積極追查「消失81分鐘」真相，引發社會關切。

恩恩爸爸林先生今天在寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目接受訪問表示，去監察院陳情約詢後，陳述恩恩案的過程，並與律師呈交已有的事證給監察委員，對此感覺很好、方向很正面。

林先生說，將近1個小時30分鐘訪談過程，有建議監委約詢的對象，包括新北市府消防局人員、衛生福利部雙和醫院人員；監委也聽過錄音檔案並對案情有一定瞭解，他轉述監委表示，會盡力去做，但沒有承諾調查結果具體時間。

林先生說，向新北市府聲請調閱資料時，市府讓他癡癡的等，目前聲請國家賠償文件仍在撰寫中，時程與監委調查同步進行，相信監委會依照職權去調閱相關資料，也認為監委能感同身受，願協助尋找真相。

林先生表示，新北市府一直打迷糊仗，想要甩鍋給基層；他與中央流行疫情指揮中心沒有直接聯繫管道，希望中央調查清楚4月14日送醫過程，中和衛生所、新北衛生局值勤人員數量、值勤接電話通數。

林先生說，衛生局聯繫專責醫院的過程與機制是很亂、很隨便、沒有效率，「好像路人甲乙丙的阿伯抓來就可以聯繫」，是很落後的作法；希望中央要調查新北市府「虛設疫情中心」失能、失控，中央也是否善盡督導職責，不可以胡搞瞎搞。

林先生說，短期需先要瞭解送醫過程真相，後期也要瞭解1922等功能，需要檢討防疫制度面，與防疫指揮系統結構面。「沒有真相沒有平靜」，追真相是初衷，感謝所有幫助的人，他也不怕被攻擊。

主持人周玉蔻問他，縣市長、縣市議員選舉期間是否會站台，林先生說，「會與律師詳細討論」。

周玉蔻問他，對「恩恩案」是否會恨新北市長侯友宜，林先生停頓了一下後回答，內心坦承的說「會」，因為若今天不是住新北，可能就不會發生恩恩的事情。

副市長劉和然下午主持疫情說明會時被問到，林先生說會恨市長侯友宜，記者問劉和然對這段訪談是否有評論。

劉和然說，可以完全理解恩恩爸爸的心情，不過，去年疫情發生至今，中央成立流行疫情指揮中心後，地方政府的作法都遵循中央指引，新北市的作法一致，至於恩恩案也交給司法單位調查處理，讓外界瞭解清楚，不會流於各說各話。（編輯：方沛清）1110720

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