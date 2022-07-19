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金融時報：美眾院議長裴洛西擬8月訪台
首頁 / 政治

F-16V新機攻陸飛彈未決 空軍：武獲依作戰需求建置

2022/7/19 11:15
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（中央社記者游凱翔台北19日電）媒體報導，台灣對美採購66架全新F-16V戰機，但美方尚未提供所需AGM-158長程攻陸飛彈發價書，恐有無法發揮戰力之虞；空軍回應指出，各式武器裝備籌獲，均依敵情威脅及作戰需求，妥慎規劃建置。

空軍代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16C/D Block70 戰隼式戰機（空軍稱 F-16V Block70），美方預計民國112年交付單、雙座各一架，供空軍展開測試，隨後自113年起分批交機、每一批可交付4至5架，預計115年可完成全數66架交機作業，將部署在台東志航空軍基地。

聯合報今天報導，F-16C/D Block70機隊所需AGM-158長程攻陸飛彈等裝備（鳳雷專案），美方至今尚未簽署發價書，恐怕有導致66架新機無法發揮戰力之虞。

空軍司令部上午告訴中央社記者，空軍各式武器裝備籌獲，均依敵情威脅及作戰需求，妥慎規劃建置；各項武器裝備持續依計畫期程並落實預算管控，以構建符合台海防衛作戰需求之武力。（編輯：郭無患）1110719

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