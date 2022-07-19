為衝動發文鞠躬致歉 張博洋：感謝林佳龍溫暖包容

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）台灣基進高雄市三民區議員參選人張博洋因恩恩案發言挨轟，他今天出面鞠躬道歉，強調自己衝動、莽撞發言做了最壞示範，感謝林佳龍的溫暖包容，他支持林佳龍查出真相、翻轉新北。

張博洋日前在臉書（Facebook）批評民進黨新北市長參選人林佳龍的「當選後公布恩恩案所有資料」說法，引發網路熱議，昨天張博洋和台灣基進在臉書發文致歉，而台灣基進也宣布解除張博洋的新聞輿情部主任職務。

張博洋今天在高雄接受媒體聯訪表示，他要為莽撞、不理智的草率發言，向林佳龍、恩恩家屬及關心恩恩事件的人再次誠摯道歉，隨後深深一鞠躬。

張博洋說，黨中央的解職懲處是要讓他知道，身為一個政治工作者，所有發言、行為都要審慎思考評估，要對支持者和社會大眾負責，而非有臉書粉專、有知名度後就能草率發言，這次懲處對他也是警惕，毫無疑問，自己做了錯誤示範。

對於林佳龍昨晚在臉書貼文說樂於接受張博洋批判等說法，張博洋說，林佳龍也有請台灣基進主席陳奕齊轉達他對年輕人勉勵及鼓勵，甚至要年輕人保持批判性思考，感謝林佳龍溫暖包容，也期待在林佳龍身上多學習。

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張博洋還說，這件事是他沒搞清楚林佳龍的發言脈絡，第一時間衝動批評，作為政治工作者，他會在錯誤中學習，以後更審慎發言。他並強調，支持林佳龍查出真相、翻轉新北。

媒體詢問，三民區議員會否參選到底？張博洋說，團隊會先沉潛、檢討，參選三民區議員是很多支持者對他的期待，他也希望能為三民區做出更多貢獻，對於參選會做出審慎評估，也會用10倍努力，換取選民的信任和支持。（編輯：陳仁華）1110719