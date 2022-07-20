拜會民進黨團 陳時中：未來市府會做事且做對事

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民進黨台北市長參選人陳時中（前排左3）20日中午拜會台北市議會民進黨團，他表示，拜會的目的就是準備進軍市府，向議員表達要對他有信心、一同作戰。中央社記者陳昱婷攝 111年7月20日

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市長選戰開打，民進黨台北市長參選人陳時中今天拜會市議會民進黨團，表達他對進軍市府有信心，且有了議員的監督與基層經驗，未來市府團隊將會做事且做對事。

陳時中今天中午前往台北市議會拜會民進黨團，黨團總召江志銘致詞表示，陳時中過去是優秀的防疫指揮官，相信未來也會是優秀的市長，預祝陳時中高票當選、市議員全壘打。

江志銘指出，年底選舉目前呈現三腳督局面，但有人想要促成藍白合，或扭轉成藍綠對決，因此他要公開向民眾黨及國民黨喊話，民眾黨要堅持、國民黨要有志氣，不要操作棄保花招，大家公平競爭，各憑本事。

陳時中說，今天來拜會的目的就是準備進軍市府，向議員表達要對他有信心、一同作戰，另一個是強調他在行政院長蘇貞昌的訓練下，有政府、會做事。

陳時中指出，除了防疫指揮時大家一條心對抗病毒，他5年來擔任部長時期，衛福部制定8部法律、修正90部法律，其中修訂332條、增訂47條、刪除4條，每一條都要與立委充分溝通，讓立委明瞭施政的必要性。

陳時中說，由此可見他的團隊具備溝通、協調能力，與願意溝通的精神，加上議員一起監督，讓他不僅會做事，還能做對事，提供對市民最好服務，讓台北再度起飛。

黨團成員接著在總幹事簡舒培帶領下呼喊「台北前行、台灣共好，市長當選、議員紅不讓」口號。

陳時中接受媒體聯訪表示，今天希望體現團結合作的精神，作為市長參選人，要有充分準備就要與議員溝通，不是自以為會做事就不溝通，因為把事情做對、做好，要靠議員們的監督，並整合議員在基層的經驗，未來市府團隊將會做事且做對事。

媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安目前採佛系打法，是否認為台北市副市長黃珊珊才是最大的對手。陳時中回應，不用輕忽任何對手，因為每名對手都有不同打法、不同組合、不同背景與不同實力。

陳時中說，現階段最重要任務就是把自己介紹出去，讓市民明白他做事的決心與能力，不用期待誰要去棄誰、保誰，這不在考慮範圍內。

對於衛福部長任內修訂通過自豪的法律，陳時中指出，醫療法修訂講了將近20年，每次會期都被提出但從未過關，而他在衛福部的第一個會期就讓醫療法完成修訂了，幫助增進醫病關係與醫療品質。

陳時中進一步表示，醫療事故預防及爭議處理法在今年通過，還有109年通過的公共衛生師法，這些都顯露團隊的能力，為了社會正義及正確的事情，都會努力溝通促成。（編輯：陳仁華）1110720