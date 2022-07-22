賴清德美國慶酒會演說 宣示穩健兩岸外交軸線將延續

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（中央社記者溫貴香台北22日電）副總統賴清德昨晚出席美國246週年獨立紀念日慶祝酒會致詞內容引發關注，黨政高層今天表示，這是賴副總統首度獲邀代表政府及總統蔡英文致詞，也向美方以及國際表達明確意志，穩健的兩岸外交軸線將會延續。

黨政高層表示，AIT昨天舉辦美國獨立紀念日酒會，是疫情爆發3年來首次恢復舉辦，許多駐台使節團都應邀出席。同時，這也是賴副總統首度受邀，以副總統身分代表中華民國台灣政府及蔡總統，上台致詞。對賴副總統個人而言，意義相當重大。

該位高層說，賴副總統的發言傳達幾項重要意義，強調美台共享民主、自由、人權的核心價值，同時感謝美方堅若磐石的支持，並在疫情艱困時捐助台灣400萬劑疫苗。更重要的是向美方強調：「台灣知道我們應該扮演的角色，除了堅定的守護民主以外，也會和美國及理念相近的國家一起捍衛區域的和平與安全，維護印太的自由開放，也保護產業鏈的安全」。

黨政高層說，賴副總統向美方表示「蔡英文總統的四個堅持，是現在或未來維持區域穩定和平現狀的基本方針」，是有意識的向美方表達，對於延續蔡總統穩健的兩岸外交軸線的意志明確。

該人士強調，賴副總統數度重申蔡總統的四個堅持，許多在場涉外人士都有特別注意到，相信美方應該也有注意到，清楚向國際表達，民進黨無論是誰執政，這些都是會延續的兩岸外交基本方針。

不具名的黨政高層表示，賴副總統在任內開啟穩健的拓展外交視野跟關係，近期除了訪日悼念前首相安倍晉三，也開始藉國際場合宣示會走穩健外交路線，持續爭取國際社會對台灣的理解和支持。

美國獨立246週年慶祝晚會出席人員包括美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅，以及總統府秘書長李大維、台積電創辦人張忠謀、外交部長吳釗燮及各國駐台使節。

蔡總統去年國慶講話提出「四個堅持」，分別為「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」，以及「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」。（編輯：林興盟）1110722