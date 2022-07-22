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讚揚新竹市府積極會做事 總統：最常受邀看建設

2022/7/22 18:23（7/22 18:41 更新）
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總統蔡英文（中）22日表示，新竹市是她上任後最常到的地方，近年都是受邀看地方建設成果，稱讚新竹市政府團隊是會做事且積極的團隊。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月22日
總統蔡英文（中）22日表示，新竹市是她上任後最常到的地方，近年都是受邀看地方建設成果，稱讚新竹市政府團隊是會做事且積極的團隊。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月22日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）總統蔡英文今天出席活動致詞表示，新竹市是她上任後最常到的地方，近年都是受邀看地方建設成果，稱讚新竹市政府團隊是會做事且積極的團隊，盼民眾能讓市府團隊繼續打拚。

為恭祝關聖帝君1864週年聖誕千秋，總統蔡英文今天在新竹市代理市長陳章賢、民進黨新竹市長參選人沈慧虹等人陪同下，前往新竹市普天宮上香祝壽，祈求風調雨順、國泰民安，儀式莊嚴肅穆。

總統致詞表示，她上任後常受邀到新竹市，剛開始是因為地方政府想要爭取預算，後來是參觀各項建設的完成，證明新竹市政府是會做事、解決問題的團隊，希望民眾能讓這個團隊繼續為城市打拚。

總統指出，新竹市是全國收入最高、出生率也很高的地方，前市長林智堅在孩童照顧上有很多著力，中央也努力讓全台灣小朋友享受到最好的照顧，例如8月1日起育兒津貼將再提高，讓人民敢生、能養。

總統說，交通問題是城市快速成長的象徵，但勢必要解決。她指出，過去新竹市「公道三」道路歷經4任市長都沒辦法通車，直到林智堅上任後才實現，其中沈慧虹就是交通專業、團隊中非常重要的角色。

總統說，新竹科學園區是新竹人的光榮與驕傲，地方建設必須要做好，才能讓竹科不斷茁壯，成為台灣科技、經濟發展重鎮，總統強調「中央政府有規劃、有資源，仍須地方政府有效執行。」（編輯：張銘坤）1110722

總統蔡英文（左2）22日前往新竹市普天宮上香，祝壽關聖帝君1864週年聖誕千秋，祈求風調雨順、國泰民安。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月22日
總統蔡英文（左2）22日前往新竹市普天宮上香，祝壽關聖帝君1864週年聖誕千秋，祈求風調雨順、國泰民安。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月22日
總統蔡英文（前中）22日在新竹市代理市長陳章賢（前右2）、民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前右1）等人陪同下，前往新竹市普天宮上香祝壽。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月22日
總統蔡英文（前中）22日在新竹市代理市長陳章賢（前右2）、民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前右1）等人陪同下，前往新竹市普天宮上香祝壽。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月22日
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