內政部公布110年統計 5年內離婚者占34.75%創新高

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（中央社記者賴于榛台北23日電）內政部最新統計，民國110年離婚對數4萬7888對，已連續4年下降；婚齡中位數為7.95年，顯示半數離婚者婚齡未超過8年，其中又以婚齡未滿5年占34.75%最多，創下近10年新高。

內政部統計處昨天公布110年離婚相關數據，110年離婚對數達4萬7888對，其中不同性別4萬7381對，相同性別1507對，相比109年減少3722對，連續4年下降；若以國籍來看，雙方皆本國籍者占86.4%，與非本國籍結婚者占13.6%。

統計顯示，110年的離婚婚齡中位數為7.95年，等同半數婚齡未滿8年，較109年略減0.15年，較101年減少1.07年；婚齡中位數前次高點是103年的9.10年，隨後逐年下降。

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110年婚齡未滿5年者1萬6639對、占34.75%最多，占比為近10年新高，5年至未滿10年者1萬1198對、占23.38%次之。另外，婚齡30年以上者離婚對數也略增；事實上，自102年起至110年，民眾未滿5年離婚者占比皆超過30%，且有逐年升高趨勢。

整體來看近10年離婚概況，101年起至110年，離婚對數呈波動趨勢，101年5萬5835對最高，103年下降至5萬3144對後，106年又緩增至5萬4439對。不過，107年起離婚對數連續緩降，到去年為止已是連續4年下降。（編輯：翟思嘉）1110723