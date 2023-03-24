憲法法庭：若夫妻均可歸責 雙方都有權訴請裁判離婚

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憲法法庭24日判決民法第1052條第2項但書部分違憲，若夫妻均可歸責，雙方均可訴請離婚。（示意圖／圖取自pexels圖庫）

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（中央社記者林長順台北24日電）憲法法庭今天判決民法第1052條第2項但書部分違憲。實務上依最高法院決議，只有歸責程度較輕或無責者可訴請離婚，但憲法法庭變更最高院決議，若夫妻均可歸責，雙方均可訴請離婚。

民法第1052條第1項規定10款得訴請裁判離婚的事由，74年增訂同條第2項規定，有前項10款以外的重大事由，難以維持婚姻者，夫妻一方也可以訴請離婚。但書則規定，其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。

如果夫妻雙方均有責，其中一方可否訴請裁判離婚，最高法院95年4月4日作成第5次民事庭會議決議，認為婚姻如有難以維持的重大事由，唯一有責配偶不得請求裁判離婚；如果夫妻雙方均有責，責任較重者也不得請求裁判離婚。最高法院這些決議也成為多數離婚案件判決的標準。

一名男子與妻子於民國56年間結婚，2人自80年間起經常發生爭吵，男子於95年起定居香港，98年與第三人交往並同組家庭育有3名子女。男子於107年間訴請裁判離婚，被法院駁回確定，男子向認為民法第1052條第2項但書規定有違憲之虞，聲請釋憲。

另外，有8個類似案件當事人或承審法官也認為，民法第1052條第2項但書規定，限制人民受憲法保障的婚姻自由並違反比例原則、平等原則，分別聲請釋憲。憲法法庭合併多案於去年11月15日進行言詞辯論。

憲法法庭今天做出112年憲判字第4號判決，民法第1052條第2項但書規定限制有責配偶訴請離婚，原則上合憲，但重大事由時間持續過長導致個案過苛則牴觸憲法，須2年內修法。

判決書中提到「...難以維持婚姻之重大事由，雙方均應負責者，不論其責任之輕重，本不在系爭規定適用範疇。」換言之，憲法法庭變更了最高法院95年決議有關民法第1052條第2項但書規定的見解。

憲法法庭認為，但書只限制唯一有責之一方不得請求裁判離婚，在其他情形，包括夫妻雙方皆有責的情形，都不在但書限制之列，所以只要法院認定夫妻雙方皆可歸責，則不須再探究雙方責任孰輕孰重，雙方即有權請求裁判離婚。

一名資深法官表示，此次憲法法庭判決變更以往實務見解，在婚姻已無法維持時對有責配偶離婚請求權的限制，但實際上要如何探求大法官所劃下的準則及如何實際操作，仍有待累積具體實例，歸納出原則。

一名律師指出，大法官雖然對民法第1052條第2項但書規定作出原則合憲的解釋，但已變更實務上見解，勢必對未來法院離婚案件裁判造成影響。（編輯：張銘坤）1120324