2年內修法讓有責配偶可訴請離婚 法務部：積極研議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北24日電）憲法法庭今天做出112年憲判字第4號判決，民法第1052條第2項但書部分違憲，相關機關須於2年內修法。法務部表示，肯定憲法法庭保障婚姻自由並將積極研議修法。

法務部指出，對於憲法法庭判決民法第1052條第2項但書規定原則合憲，肯定憲法法庭維護憲法保障婚姻自由的用心。

法務部表示，尊重憲法法庭判決認為個案過苛而有部分違憲，並將依照判決意旨，自判決宣示日起2年內積極研議修法。

民法第1052條第1項規定10款得訴請裁判離婚的事由，民國74年增訂第2項規定，有前項10款以外重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方也可以請求離婚。但書則規定，其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。

憲法法庭今天做出112年憲判字第4號判決，民法第1052條第2項但書規定，原則上與憲法第22條保障婚姻自由的意旨尚屬無違。

憲法法庭認為，相關規定限制若有無法維持婚姻的重大事由發生，不分時間長短，一律不准有責配偶一方請求裁判離婚，完全剝奪其離婚的機會，可能導致個案顯然過苛的情事，這部分不符憲法保障婚姻自由的意旨。

憲法法庭表示，相關機關應自本判決宣示之日起2年內，依判決意旨妥適修正。逾期未完成修法，法院可依照本判決意旨裁判。

另一方面，相關機關修法時得參酌外國立法例來放寬離婚事由，如明定夫妻未共同生活的事實與時間、令有責一方給付較高的贍養費等，並研擬配套措施，以利在裁判程序中妥善保障無責或弱勢配偶及未成年子女的權益。（編輯：張銘坤）1120324